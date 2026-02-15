Ce nereguli au fost descoperite

Ancheta privind neregulile de la adăpostul din localitatea Suraia a dus la punerea sub control judiciar a proprietarului, de profesie medic veterinar, și a doi angajați.

Dosarul penal instrumentat de procurori vizează un concurs de infracțiuni: uciderea animalelor fără drept, maltratarea acestora, abuz în serviciu și fals intelectual.

Primele sancțiuni vin după ore de audieri în care suspecții au trebuit să dea explicații despre modul în care era gestionat cel mai mare adăpost din Vrancea.

Inspectorii sanitari de stat au confirmat existența unor nereguli grave la centrul din Suraia. Pe lângă supraaglomerarea cuștilor, care nu respectau standardele legale de dimensiune, ancheta a identificat abateri serioase în manipularea medicamentelor și a deșeurilor medicale.

Aceste dovezi susțin acuzațiile de nerespectare a normelor sanitare obligatorii pentru funcționarea adăposturilor de animale.

Cei peste 200 de câini vor fi dați spre adopție

Ca urmare a neregulilor constatate, autoritățile veterinare au aplicat o sancțiune drastică, amendând adăpostul cu 39.000 de lei. Totodată, a fost impusă interdicția imediată de a mai eutanasia animalele din centru. Viitorul celor peste 200 de câini aflați în padocul de la Suraia este acum prioritar, aceștia urmând să fie preluați și dați spre adopție prin intermediul mai multor ONG-uri de profil din țară.

Probele video obținute cu ajutorul unei camere ascunse confirmă actele de maltratare semnalate la adăpost. Filmările documentează scene îngrozitoare de cruzime și tortură asupra animalelor, oferind anchetatorilor o imagine clară a ororilor ce aveau loc în spatele porților închise.

„Sunt sute de ore de orori, sunt câini izbiți de pereți, ținuți în crose, sufocați de-a dreptul. Nici nu pot să spun în cuvinte ce se întâmplă acolo. Sunt terorizați cu niște furtunuri de apă”, spunea Marius Chircă, manager ONG Kola Kariola.

Uciderea cu intenție și schingiuirea animalelor

Poliţiştii din Vrancea au extins ancheta privind adăpostul privat de câini din Suraia, suspendat pe 11 februarie, şi au desfăşurat vineri dimineaţă percheziţii la mai multe locaţii, potrivit News.ro.

Sub coordonarea unui procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Focşani, au fost puse în aplicare şase mandate de percheziţie domiciliară într-un dosar penal ce investighează uciderea cu intenţie şi fără drept a animalelor, schingiuirea acestora, abuzul în serviciu şi falsul intelectual. Verificările au vizat patru persoane fizice şi două puncte de lucru ale unei firme.





