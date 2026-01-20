Potrivit documentelor Poliției, ea a fost surprinsă vara trecută, în Amsterdam, mergând pe bicicletă și ținând telefonul în mână. Ea spune însă că nu are bicicletă de ani de zile și că merge zilnic pe jos la serviciu. Cu toate acestea, contestația i-a fost respinsă.

Amenda a fost emisă la mijlocul lunii iulie 2025, fără a exista un număr de înmatriculare, ci doar descrierea faptei: „Mers pe bicicletă cu telefonul mobil în mână”. După ce a contactat Poliția, i s-a recomandat să depună contestație. Câteva luni mai târziu, însă, a primit un dosar voluminos de la Parchet, care conținea o declarație a polițistului constatator.

În document, agentul scria că persoana oprită nu avea act de identitate asupra sa și că, în urma verificărilor în sistemele poliției, a ajuns la datele acestei femei. Parchetul a considerat declarația suficientă și a concluzionat că nu există motive de îndoială.

Cazul a generat frustrare și sentiment de neputință pentru femeie, care este pusă în situația de a demonstra că nu a comis fapta, în lipsa unor probe concrete precum fotografii, înregistrări bodycam sau întrebări consemnate în procesul-verbal.

De aceea, a început să adune date de localizare, posibile imagini de pe camere de supraveghere și informații de la operatorul de telefonie și a depus o plângere pentru furt de identitate. „Este o chestiune de principiu. Prefer să plătesc mult unui avocat decât 179 de euro pentru ceva ce nu am făcut”, a explicat ea.

Poliția din Amsterdam a transmis că nu poate comenta, dar a precizat că cei care consideră că au fost sancționați pe nedrept pot depune contestație.