Două amenzi distincte pentru gigantul american

Prima amendă, în valoare de 460 de milioane de euro, a fost aplicată pentru favorizarea ilegală a propriilor servicii, precum Google Flights sau Google Hotels, în rezultatele căutărilor.

A doua sancțiune, de 430 de milioane de euro, vizează restricționarea de către Google a posibilității dezvoltatorilor de aplicații de a oferi gratuit utilizatorilor promoții în afara platformei Google Play.

„După această decizie, dorim să ne asigurăm că există mai multă concurență și că alte companii au posibilitatea să inoveze”, a declarat Henna Virkkunen, comisarul UE pentru tehnologie.

Reacții din partea Google

Compania americană a criticat decizia Bruxelles-ului, acuzând că reglementările europene le afectează performanța produselor. „Reglementarea ar trebui să îmbunătățească produsele, nu să le facă mai slabe”, a transmis Kent Walker, șeful departamentului de afaceri globale al Google.

Acesta a adăugat că UE le impune să elimine funcții precum afișarea în timp real a prețurilor și disponibilității pentru hoteluri, zboruri și restaurante, ceea ce ar afecta utilizatorii.

DMA: o legislație care țintește direct spre Big Tech

Amenzile impuse Google sunt cele mai mari aplicate unei singure companii în baza Legii Piețelor Digitale (DMA), adoptată în 2024. Aceasta are drept scop limitarea exceselor comise de marile companii tehnologice și asigurarea unei concurențe loiale în mediul digital.

Potrivit unui oficial european citat de AFP, amenzile reprezintă doar 0,22% din cifra globală de afaceri a Google, însă acestea ar putea crește dacă firma nu respectă decizia în termen de 60 de zile. Comisia Europeană a avertizat că ar putea aplica „plăți periodice de penalizare” în caz de neconformare.

„Cele mai bune produse ar trebui să câștige pentru că sunt mai bune, nu pentru că sunt deținute de compania care operează motorul de căutare”, a declarat Teresa Ribera, comisar european pentru concurență.

Tensiuni între Bruxelles și Washington

Decizia UE survine la aproape un an de la încheierea unui acord tarifar între Washington și Bruxelles, menit să reducă fricțiunile comerciale. Administrația fostului președinte american Donald Trump a acuzat anterior UE că vizează companiile tehnologice americane și a amenințat cu impunerea unor tarife.

Însă, Uniunea Europeană nu pare intimidată de eventualele represalii. „Datoria noastră este să ne asigurăm că reglementările adoptate de instituțiile noastre suverane sunt pe deplin respectate”, a precizat Ribera. Oficialul european a adăugat că autoritățile din SUA investighează cazuri similare.

În ciuda unui acord între UE și SUA pentru a aborda tensiunile legate de reglementările digitale ale blocului european, discuțiile nu au început încă. În luna iulie, 25 de congresmeni republicani i-au cerut președintelui american să ia măsuri împotriva a ceea ce au numit „regulile discriminatorii” ale UE.

Cu toate acestea, Bruxelles-ul își menține poziția fermă. „Suntem foarte hotărâți să aplicăm regulile noastre”, a subliniat Virkkunen în fața jurnaliștilor.

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