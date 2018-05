Amendamente la Codul Penal, depuse la comisia pentru legile justiției: ”Cei care divulgă date din dosare riscă închisoarea, pedepsele până la 3 ani se execută la domiciliu, iar confiscarea extinsă se poate aplica ”numai dacă există probe certe că bunurile respective provin din activităţi infracţionale”. ALDE propune detenție pe viață pentru cei care sunt vinovați de omor prin cruzime, fără alternativa închisorii până la 25 de ani.



La proiectul de modificare a Codurilor penale au fost depuse zeci de amendamente de către parlamentarii de la PSD, ALDE și UDMR.

Potrivit unui amendament depus de Eugen Nicolicea, de la PSD, ”cei care divulgă “date privind desfășurarea urmăririi penale, de natură a afecta imaginea publică a celor cercetați, a induce în opinia publică ideea vinovăției lor sau a zdruncina în orice fel prezumția de nevinovăție” să fie pedepsiți cu închisoare de la 6 luni la doi ani sau cu amendă”.

Nicolicea mai propune ca ”reținerea sau arestarea unei persoane pe motive vădit netemeinice și esențial nelegale, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau amendă, precum și cu interzicerea dreptului de a ocupa o funcție publică.

”Cu pedeapsa prevăzută la alin. (3) se sancționează și expunerea publică a unei persoane reținute, arestate sau condamnate în posturi infamate care îi pot leza demnitatea și aduce atingere imaginii sale publice”, mai arată amendamentul deputatului PSD.

Și deputatul Cătălin Rădulescu propune ca pedepsele cu închisoarea de până la 3 ani, cu excepția infracțiunilor comise cu violență, să se execute la domiciliu.

În plus, pedepse cu închisoarea la domiciliu se a pl ic ă și în cazul pers oanelor conda mnate la pedeapsa cu închisoarea peste 3 ani, doar cu vârsta de cel puțin 60 de ani a celor care suferă de boli grave sa u in curabile stabilite prin lege, a ma melo r cu copii și a gravidelor , cu exc epț ia persoanel or care au săvâșit infracțiuni cu violență.

Cătălin Rădulescu mai vrea ca prin consecinţe deosebit de grave să se înțeleagă o pagubă materială mai mare de 4 milioane lei, față de 2 milioane lei cât este în prezent în lege, iar pedeapsa la darea de mită să scadă și să fie închisoarea de la 6 luni la 5 ani, față de 2 la 7 ani.

Rădulescu propune și o modificare la articolul care se referă la ”Consecinţe deosebit de grave”. Astfel, dacă în prezent, prin consecinţe deosebit de grave se înţelege o pagubă materială mai mare de 2.000.000 lei, Articolul 183 se modifică și va avea următorul cuprins: Prin consecinţe deosebit de grave se înţelege o pagubă materială mai mare de 4.000.000 lei.”

Deputatul mai vrea ca persoanele aflate în funcții de demnitate publică să iasă din categoria funcționarilor publici.

ALDE propune ca, pentru uciderea unei persoane, să crească pedeapsa de la maximum de 20 de ani la maximim 25 de ani. Și la omorul prin cruzime, în prezent se prevede închisoarea pe viață sau închisoare de la 15 la 20 de ani. În amendamentul grupului ALDE, este eliminată alternativa închisorii până la 25 de ani, rămânând detenția pe viață.

Deputatul UDMR Marton Arpad are un amendament referitor la c onfiscarea extinsă, care ”se poate aplica asupra bunurilor dobândite ulterior intrării în vi goare a Legii pentru modificarea şi completarea Codului Penal numai dacă există probe certe că bunuril e respec tive provin din ac tivită ţi infracţionale”.

Codurile Penale intră în dezbaterea comisiei speciale din Parlament, pentru legile Justiţiei. Şedinţa este programată să înceapă la ora 15,00.

Opoziția a anunțat deja că propunerile de modificare a Codurilor penal, de procedură penală şi de procedură civilă conţin “texte otrăvite”, unele dintre acestea fiind destinate “pentru anumite dosare penale ale unor politicieni”, în timp ce PSD, prin vocea lui Eugen Nicolicea, a cerut definirea clară a sistemului judiciar, a cărei independenţă se cere apărată.

Preşedintele Klaus Iohannis a apreciat că unele dintre propunerile pentru modificarea Codurilor penale sunt absolut inacceptabile şi că “este inadmisibil ca unele să fie făcute cu destinaţie pentru persoane care acum ocupă poziţii de decizie chiar în Parlament”.