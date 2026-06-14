Apa de condens poate deveni motiv de amendă

Atunci când apa de condens se scurge pe fațada blocului, pe trotuar, pe balcoanele vecinilor sau în alte spații comune, autoritățile locale pot interveni.

În România nu există o sancțiune unică aplicabilă în toate localitățile. Potrivit legislației în vigoare, stabilită prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, consiliile locale au posibilitatea să stabilească și să sancționeze astfel de contravenții prin regulamente proprii. Asta înseamnă că valoarea exactă a amenzilor diferă de la o localitate la alta, în funcție de hotărârile adoptate de consiliile locale.

În practică, amenzile pot începe de la câteva sute de lei și pot ajunge, în anumite localități, până la 5.000 de lei, în funcție de prevederile regulamentelor locale și de gravitatea situației.

Un caz real a ajuns în instanță

În Constanța, proprietara unui spațiu a fost sancționată după ce apa provenită de la două aparate de aer condiționat se scurgea în mod necorespunzător și a primit o amendă de 500 de lei, iar instanța a decis să mențină sancțiunea. Judecătorii au apreciat că neasigurarea eliminării corespunzătoare a apei rezultate din utilizarea instalațiilor de climatizare reprezintă o faptă care produce disconfort și încalcă normele locale, scrie Ziua de Constanța.

În alte orașe din România, însă, sancțiunile pentru evacuarea necorespunzătoare a apei provenite de la aparatele de aer condiționat pot ajunge chiar și la 5.000 de lei. La Iași, regulamentul local prevede astfel de amenzi pentru proprietarii care afectează domeniul public sau provoacă disconfort prin scurgerea necontrolată a condensului.

Ce trebuie să facă proprietarii

Specialiștii recomandă ca evacuarea condensului să fie realizată astfel încât apa să nu ajungă pe domeniul public, pe fațade sau pe proprietățile vecinilor. În multe cazuri, soluția constă în direcționarea apei către sistemele de scurgere existente sau colectarea acesteia în condiții care să nu provoace disconfort.

Problemele apar mai ales în blocurile vechi, unde furtunul de evacuare este lăsat să picure direct în exterior. Pe lângă neplăcerile create vecinilor, acest lucru poate atrage reclamații la poliția locală.

Vara, reclamațiile se înmulțesc

În fiecare sezon cald, odată cu folosirea intensivă a aparatelor de aer condiționat, cresc și conflictele dintre vecini generate de apa de condens care picură pe ferestre, balcoane sau trotuare. Deși pare un detaliu minor, modul în care este montat și utilizat aparatul poate face diferența dintre o vară liniștită și o amendă care ajunge la câteva mii de lei.

Iar în unele situații, pe lângă sancțiunea contravențională, proprietarii pot fi obligați să remedieze problema și să suporte eventualele prejudicii produse.

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