Amenzi duble pentru cei care hrănesc păsările pe stradă

Proiectul de hotărâre din sectorul 2 din București prevede dublarea sancțiunilor pentru mai multe fapte considerate contravenții pe domeniul public, în urma solicitărilor formulate de Poliția Locală.

Autoritățile susțin că măsurile sunt necesare pentru descurajarea comportamentelor care afectează ordinea publică, siguranța cetățenilor și aspectul orașului.

Dacă proiectul va fi aprobat în ședința Consiliului Local din 24 iunie, noile prevederi vor intra în vigoare la 30 de zile după aducerea lor la cunoștință publică.

Potrivit documentului aflat pe masa consilierilor locali, persoanele care amplasează recipiente cu hrană sau aruncă mâncare pe străzi, trotuare, în parcuri, pe pervazuri, jardiniere ori aparate de aer condiționat vor risca amenzi cuprinse între 1.000 și 3.000 de lei.

În cazul persoanelor juridice, sancțiunile propuse sunt cuprinse între 2.000 și 5.000 de lei.

Autoritățile motivează măsura prin necesitatea menținerii curățeniei și a condițiilor de igienă în spațiile publice. Pe lângă amendă, contravenienții vor putea fi obligați să îndepărteze recipientele cu hrană și să curețe zona afectată.

Sancțiuni mai dure pentru cei care nu respectă măsurile dispuse

Proiectul stabilește că persoanele care nu duc la îndeplinire măsurile dispuse prin procesul-verbal de contravenție în termenul stabilit riscă o nouă sancțiune.

Dacă măsurile dispuse nu sunt duse la îndeplinire de către contravenient în termenul dispus prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției, se va aplica o nouă sancțiune, a cărei limită va fi dublul sancțiunii aplicate inițial.

Astfel, valoarea totală a sancțiunilor poate crește semnificativ în cazul celor care ignoră obligațiile impuse de autorități.

De ce vrea Primăria Sectorului 2 să schimbe regulamentul

Potrivit raportului de specialitate care însoțește proiectul, scopul modificărilor este actualizarea normelor privind contravențiile aplicabile pe raza sectorului 2 și adaptarea acestora la problemele actuale din comunitate.

„Să aducă în actualitate normele privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza sectorului 2 al municipiului Bucureşti din perspectiva nevoilor reale ale cetăţenilor şi să introducă măsuri de prevenţie, protecţie a sănătăţii publice şi asigurare a unui oraş curat, verde şi accesibil”, se menționează în raportul de specialitate.

În documentația proiectului se arată că actuala hotărâre, adoptată în 2019 și modificată ulterior prin alte acte administrative, nu mai răspunde în totalitate realităților din teren.

Autoritățile invocă „vechimea actului normativ şi neconcordanțele sale cu realitățile actuale”, precum și faptul că modificările succesive au afectat „coerența și eficiența textului actului administrativ”.

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