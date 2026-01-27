„Stau în casă și beau cafeaua cât muncește, până acum totul merge bine!”, a scris acesta pe platforma X, relatează Business Insider.

Conform Serviciului Național de Meteorologie, localitatea lui Moloughney a fost acoperită de aproximativ 15 centimetri de zăpadă în decursul a 24 de ore. Înregistrările video postate de el în timpul furtunii arată cum robotul, conectat la Wi-Fi, curăța zăpada de pe alee, trotuare și din fața garajului.

Când bateria dispozitivului se epuiza, acesta revenea singur la stația de încărcare, având nevoie de o oră și jumătate pentru a se reîncărca înainte de a-și continua munca.

Winter Storm Fern has descended upon NJ this morning and my @yarboglobal autonomous snow blower went into action.

This is going to be a great test to see if this robot can handle a 6,000 sq.ft. driveway during a major winter storm.

I'm inside sipping a coffee while it's doing… pic.twitter.com/52DuOGUc9a — Tom Moloughney (@tommolog) January 25, 2026

Potrivit site-ului oficial Yarbo, acest robot este capabil să îndepărteze zăpada de până la 3,6 metri într-o singură trecere, să o arunce la o distanță de până la 12 metri și să funcționeze la temperaturi de până la -25 de grade Celsius.

Moloughney a explicat pe X că robotul continuă să curețe întreaga alee de două ori și apoi este trimis din nou afară până când ninsoarea încetează complet: „Va continua să facă asta până când aleea este complet curățată. Îl voi trimite apoi din nou și voi repeta procesul până când se oprește ninsoarea”.

Autonomous Snow Blower Update:

The @yarboglobal completed the first pass of the driveway and went back to the charging dock.

After about 1.25hrs, it will be 80% charged and will automatically return and continue to clear the driveway.

I plan to run it during the entirety of the… pic.twitter.com/JiP8JGZ93t — Tom Moloughney (@tommolog) January 25, 2026

Cu toate acestea, dispozitivul nu este lipsit de probleme. Moloughney a menționat că robotul a necesitat o configurare digitală complexă înainte de furtună și a întâmpinat dificultăți în stabilirea conexiunii GPS pe anumite porțiuni ale aleii.

Într-o furtună anterioară, grindina căzută înaintea zăpezii a format un strat de gheață pe care robotul nu a putut să îl îndepărteze.

Chiar și așa, Moloughney s-a declarat mulțumit de performanțele acestuia: „A lucrat toată noaptea până când au căzut ultimii fulgi, iar performanța a fost incredibilă”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE