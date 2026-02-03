De la pandemie la „worldschooling”

„Am vrut să-mi «educ cei doi copii la nivel mondial» și am considerat că Malta este cea mai potrivită opțiune pentru a începe”, a povestit Mannino.

Ideea mutării a apărut în timpul pandemiei, când Mannino lucra ca freelancer și documenta un articol despre „worldschooling”.

„Nu auzisem niciodată de asta și am început să intervievez oameni din întreaga lume, familii care călătoreau prin lume cu copiii lor”, a explicat el.

Atât el, cât și soția sa mai locuiseră anterior în afara SUA, iar experiența i-a făcut să ia în calcul o schimbare majoră. În 2024, familia a făcut un test, petrecând o lună în Irlanda pentru a vedea cum se adaptează copiii.

„Avem nevoie ca ai noștri copii să meargă la școală – au nevoie de o structură. Vrem să călătorim prin lume, dar foarte, foarte încet”, spune Mannino.

De ce a ales Malta

Alegerea Maltei a fost una practică, dar și emoțională. Familia avea nevoie de o țară unde să poată lucra legal de la distanță și unde limba engleză să fie oficială.

„Am decis că, deoarece copiii noștri sunt foarte mici și au unele probleme de anxietate, vrem să mergem într-o țară în care engleza este limbă oficială”, a explicat el.

După ce a eliminat alte opțiuni din Europa și a luat în calcul clima, concluzia a fost clară: „În acel moment, nu-ți mai rămâne decât Malta”.

Mannino a ajuns prima dată în Malta în aprilie 2025, doar cu fiul său, pentru a aranja chiria.

„A fost prima dată când am pus piciorul în Malta”, își amintește el, recunoscând că a avut emoții înainte de mutarea definitivă.

Planul inițial era să rămână un an. Realitatea a depășit însă așteptările.

„Ne place la nebunie. Chiar ne schimbăm vizele în acest moment. Așa că vom mai rămâne aici cel puțin trei ani după aceea”, a spus Mannino.

„Este un loc foarte prietenos”

Unul dintre cele mai mari avantaje ale vieții în Malta este cultura locală, descrisă ca fiind diferită de orice altceva a experimentat familia.

„Este un loc foarte prietenos. Este foarte orientat spre familie și conștient de nevoile tale”, a explicat el.

Mannino spune că sprijinul pentru familii și copii este vizibil peste tot, de la activități dedicate până la atitudinea oamenilor.

„Oriunde te duci, te întrebă: «Ai nevoie de ajutor suplimentar pentru copiii tăi?»”, a adăugat el.

Ritm mai lent și mai mult timp pentru familie

Viața în Malta a schimbat și relația familiei cu munca și timpul liber.

„Este un ritm mai lent”, spune Mannino, povestind cum părinții săi le-au spus recent: „Voi nu v-ați adaptat încă la echilibrul dintre viața profesională și cea personală în stil maltez”.

Dimensiunea redusă a țării joacă și ea un rol important.

„În ultimele șapte luni, nu am avut mașină”, explică el, subliniind cât de ușor este să ajungi oriunde pe jos sau cu transportul public.

Familia profită din plin de oportunitățile locale, de la muzee pentru copii și acvarii până la plimbări cu barca pe Marea Mediterană.

„Când fiul meu și-a ținut ziua de naștere, am închiriat o barcă și am ieșit să vedem delfini chiar pe Marea Mediterană”, povestește Mannino.

Pentru el, mutarea a fost un act de curaj, dar și o investiție în viitorul copiilor.

„Este puțin înfricoșător uneori să scapi de tot și să te întrebi ce naiba facem. Totuși, poate merita cu adevărat”, a concluzionat el.

Valletta, capitala micuței insule Malta, din inima Mării Mediterane, a fost recent desemnată cel mai bun oraș din Europa.

De altfel, Malta a decis să reducă taxele pentru familiile cu doi sau mai mulți copii, în încercarea de a combate declinul natalității.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE