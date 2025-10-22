Ce a auzit americanul când s-a mutat în România

În urmă cu 7 ani, Charles a lăsat New York-ul pentru București și nu regretă deloc decizia. Prima dată când a spus că se mută în România, americanului i s-a zis că este „ignorant” și că nu știe nimic despre țara noastră.

Atunci a decis ca timp de trei ani să învețe cele mai importante lucruri despre țara noastră și a rămas uimit, după cum a povestit chiar el, într-un scurt interviu pentru pagina România dă bine.

„Când m-am mutat prima dată în România, mi s-a spus că eu, ca american, sunt ignorant și nu știu nimic despre această țară. Așa că timp de șapte ani am decis să învăț cât de mult pot despre această țară. Acum, am descoperit că mulți români nu își dau seama că este o țară minunată”, a spus bărbatul, pe TikTok.

Americanul stabilit în București a spus ce îi place cel mai mult în România

Charles at Bucharest, așa cum ar fi cunoscut bărbatul care a devenit viral pe TikTok, a dezvăluit câteva lucruri pe care le-a învățat despre România în cei trei ani în care s-a documentat.

„Spre exemplu, mai mulți români vin înapoi în țară decât cei care pleacă. Apoi, Bucureștiul este cel mai sigur oraș mare din Europa. Cel mai are segment de localnici care vorbesc engleza din Europa, sub 30 de ani, este în România. Cred că este un loc minunat”, spune el.

Americanul a ținut să reamintească și de relieful din țara noastră, iar Munții Carpați și Munții Făgăraș l-au cucerit.

„Munții sunt superbi! Carpații și Munții Făgăraș”, mai explică el.

Generozitatea românilor l-a cucerit pe americanul din București

Bărbatul a mărturisit că românii sunt generoși, atenți și primitori și acestea au fost calitățile care l-au cucerit instant. Charles a mărturisit că a lucrat și printre refugiați, la granițele României, acolo unde a văzut modul în care cetățenii acordau ajutor.

„Am lucrat timp de trei ani cu români tineri, am lucrat printre refugiați și nu am văzut niciodată o asemenea generozitate. Este un loc foarte cool în care să trăiești și pentru asta sunt recunoscător”, a mai povestit bărbatul, în videoclipul de pe TikTok.

 
 @romaniadabine Un american a decis să locuiască în România, iar țara noastră nu încetează să-l surprindă plăcut pe zi ce trece! 🇷🇴 Acum 7 ani, Charles at Bucharest (așa cum este cunoscut în presă) a decis să lase New York-ul pentru București ✨ Nu doar că apreciază țara noastră ci ne ceartă că noi nu o apreciem mai mult!  România dă bine!  #romaniadabine #charlesatbucharest #america #pareri #tiktokromania ♬ sunet original - România Dă Bine

Ce nu îi place americanului stabilit în România

Așa cum era corect, Charles a dezvăluit și ce nu îi place în România. Schimbările bruște de temperatură dintre septembrie și octombrie se pare că sunt unul dintre aspecte.

„Ce nu îmi place la România? O să fiu cât se poate de sincer. Ar putea să fie ultima zi din septembrie, este foarte cald. În septembrie aici nu vine toamna, este încă foarte cald, iar oamenii ies în haine de vară. Când vine 1 octombrie, imediat se schimbă în haine de iarnă (…) Uneori mai întâlnești și oameni cu o mentalitate închisă, care îl regretă pe Ceaușescu”, explică el.

Totuși, cel mai mult recunoaște că îi displace faptul că românii nu își apreciază țara.

„Nu cred că românii apreciază cât de frumoasă e România. Eu vin din New York, acolo unde ai nevoie de un pistol doar ca să mergi să cumperi lapte (…) Iubesc România, dar nu îmi place să nu reușiți să vedeți cât de specială e țara voastră”, a mai spus bărbatul.

Românii au reacționat imediat în comentarii pe TikTok

Declarațiile americanului stabilit la București au devenit imediat virale, iar românii au reacționat în mediul online. Videoclipul a împărțit internetul în două tabere. În timp ce unele comentarii l-au lăudat pe american, altele au criticat dur țara noastră.

„E reconfortant să auzi un străin punctând lucruri pozitive despre țara ta”, a spus unul dintre internauți.

„Trebuia să puncteze și faptul că în țara asta corupția este de neoprit, iar politicienii fură și sistemul medical este distrus”, a mai scris o persoană la postare.

„România este superba! Am fost de doua ori America dar nu îmi dau ROMANIA mea pe nici o tara”, a mai spus cineva.

„Cu salariile din New York trăiești EXCELENT în România”, a mai scris cineva.

„Dacă Bucureștiul e cel mai sigur, Clujul e gradina Edenului?”, a mai spus un tânăr în online. La Cluj a ajuns în acest an un alt american venit în vacanță în România, iar acesta a fost fascinat de întreaga experiență din țara noastră.

Videoclipul cu americanul stabilit în București, care laudă România și spune că Bucureștiul este mai sigur ca New York a reușit să strângă peste 49.000 de like-uri pe TikTok și peste 600 de români i-au lăsat comentarii.

Un alt străin a devenit viral în momentul în care a ajuns în România. Americanul a rezervat o cazare de 500 de dolari, dar când a ajuns în apartamentul din București a fost îngrozit. A filmat întreg momentul și locația, iar clipul a strâns mii de reacții pe TikTok.

Demradulescu 22.10.2025, 18:36

Americanule,fă o plimbare noaptea ,dar nu în taxi ,prin Ferentari și a doua zi sigur te urci în primul avion spre USA.

