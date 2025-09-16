El a susținut că „a sesizat instituțiile statului”. „ANAF investighează toate finanţările de campanie ieşite în spaţiul public. Nu o să spun numele persoanei. ANAF şi-a terminat verificările, a sesizat instituţiile statului vizavi de rezultatul controlului”, a spus Adrian Nica.

Șeful ANAF a susținut că nu are voie să ofere informațiile care sunt de interes public: „ANAF a sesizat organele de anchetă vizavi de această acţiune, acţiunea este finalizată şi sesizate organele în drept”.

În decembrie 2024, Autoritatea Electorală Permanentă a cerut ANAF să verifice influencerii care l-au promovat pe Călin Georgescu, cel care a câștigat surprinzător primul tur al prezidențialelor din noiembrie 2024. Direcția Antifraudă a demarat verificări „în baza unor analize de risc”, iar ancheta a fost finalizată după 9 luni.

Călin Georgescu şi Horaţiu Potra au fost trimiși în judecată marți, 16 septembrie, pentru tentativă la acţiuni împotriva ordinii constituţionale, iar Parchetul General a vorbit despre „un plan timpuriu, bine structurat în jurul candidaturii inculpatului Georgescu Călin”.

Este a doua oară când Călin Georgescu, aflat sub control judiciar încă din februarie 2025, e trimis în judecată. Prima dată a fost în iulie, pentru promovarea fostului conducător al statului, Ion Antonescu, și a fostului lider legionar, Corneliu Zelea Codreanu.

Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, a fost prins de Poliție la 48 de ore după ce a fugit de la locul accidentului din București

