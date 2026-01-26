„ANA” va digitaliza administrația fiscală

Proiectul face parte din inițiativa „Dezvoltarea serviciilor la distanță (electronice sau telefonice) actuale, prin noi funcționalități și/sau crearea de servicii noi – e-Services ANAF”, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Scopul său este de a digitaliza administrația fiscală, conform componentei C8, Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii. „Lansarea chatbot-ului ANA reprezintă un pas important în modernizarea serviciilor fiscale oferite contribuabililor”, a transmis ANAF.

ANA dispune de un set limitat de răspunsuri

La momentul lansării, ANA dispune de un set limitat de răspunsuri, dar performanța sa va fi îmbunătățită constant pe baza interacțiunilor utilizatorilor. Sistemul se adaptează și se dezvoltă în permanență, iar fiecare întrebare adresată contribuie la creșterea preciziei și relevanței răspunsurilor oferite. „Cu cât mai mulți contribuabili vor folosi chatbot-ul, cu atât acesta va deveni mai eficient și mai adaptat nevoilor reale”, explică reprezentanții ANAF.

Ce informații oferă „ANA”

În faza inițială de testare, ANA oferă informații generale despre obligații fiscale pentru persoanele fizice care obțin venituri din închirierea bunurilor personale sau activități independente. Pe parcurs, chatbot-ul va acoperi o gamă tot mai largă de domenii fiscale, simplificând semnificativ comunicarea între contribuabili și autoritățile fiscale.

ANAF încurajează utilizatorii să interacționeze cu chatbot-ul și să transmită feedback constant. „Fiecare întrebare adresată reprezintă o contribuție directă la construirea unui serviciu public digital mai performant”, subliniază instituția. Prin această inițiativă, ANAF își propune să reducă efortul contribuabililor pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale și să îmbunătățească accesul la informații relevante.

Consilierul guvernamental ION, un eșec

La începutul anului 2023, guvernul îl anunța cu surle și trâmbițe pe „ION”, primul consilier onorific al prim-ministrului care folosea inteligenţă artificială.

„Proiectul ION reprezintă un sistem care foloseşte inteligenţă artificială pentru a capta rapid şi automat părerile, doleanţele românilor, folosind informaţiile din spaţiul public”, s-a lăudat premierul de atunci Nicolae Ciucă, precizând că proiectul este 100% românesc, fiind un demers al unor cercetătorilor, profesorilor de top și firme din domeniu. Nu a dat însă niciun nume.

„Invit românii să intre pe ion.gov.ro, așa pot învăța să-i reprezint”, a transmis ION într-un dialog cu premierul.

La câteva zile după doar s-a dovedit că robotul „ION” era doar un proiect nefinalizat, iar dialogul cu premierul Nicolae Ciucă a fost doar o scenă pregătită în avans, a recunoscut Nicu Sebe, head of AI la compania Humans care a realizat robotul.

