Un bărbat în vârstă de 34 de ani a povestit pe platforma Reddit cum un cadou de la soția sa, în vârstă de 29 de ani, i-a schimbat viața într-un mod neașteptat.

Femeia i-a oferit un kit de testare ADN la domiciliu, în noiembrie 2025, pentru a-și explora moștenirea genetică, fără să prevadă că rezultatele îi vor dezvălui o adevărată dramă de familie.

Bărbatul a explicat că nu mai făcuse niciodată teste ADN până atunci, deși se gândise la asta: „Când eram în armată, exista temerea că rezultatele ADN ale trupelor pot fi vândute către terți sau exploatate de adversari, așa că am evitat să fac testul. Am fost crescut știind că partea tatălui meu este de origine franceză și olandeză, iar cea a mamei – portugheză și suedeză”.

Cuplul a decis să comande două kituri de testare ADN, iar soția sa l-a convins să participe, glumind că poate a fost schimbat la naștere sau adoptat. „Am auzit asta toată viața, pentru că am o piele mai închisă la culoare decât frații mei, care sunt albi. Explicația era că mulți membri ai familiei portugheze au o piele mai închisă la culoare, așa că nu am dat importanță”, a adăugat bărbatul.

După ce au trimis probele, rezultatele au sosit în ianuarie. „Soția mea și-a deschis rezultatele prima, iar totul era așa cum ne așteptam. Când mi-am deschis rezultatele, în timp ce ea nu se uita, am fost șocat: nu aveam nicio urmă de origine franceză sau olandeză”, a spus el.

Conform testului ADN, partea maternă era într-adevăr engleză și portugheză, dar partea tatălui indica origini spaniole și portoricane. Soția sa a râs când a văzut rezultatele și i-a spus că mereu a crezut că are origini hispanice.

Totuși, analiza ADN a dezvăluit o altă surpriză: un frate vitreg din partea tatălui. „La început nu am crezut. Părinții mei au divorțat când eram mic, așa că am presupus că poate tatăl meu a avut o aventură și nu știa de existența unui copil”.

Când l-a confruntat pe tatăl său, bărbatul a aflat o veste devastatoare. „Mi-a spus cu voce tremurândă că nu este tatăl meu biologic. Mama mea i-a mărturisit acest lucru în 2004, iar el a fost distrus și nu a putut accepta. Nu știe cine este tatăl meu biologic sau ce s-a întâmplat”.

Mama sa i-a oferit o explicație vagă. „Mi-a spus: «Veneam dintr-o familie destrămată și frecventam un anturaj nepotrivit. Nici măcar nu-mi amintesc ce s-a întâmplat, consumam alcool»”.

Bărbatul a descris această revelație ca fiind copleșitoare, mai ales având în vedere relația tensionată pe care o are cu mama sa: „Am simțit că îmi ignoră sentimentele și refuză să-și asume responsabilitatea pentru modul în care m-a tratat în copilărie”.

Simțindu-se pierdut, trist și furios, bărbatul a apelat la social media pentru sprijin, mărturisind: „Sunt devastat emoțional. Soția mea este și ea distrusă, deoarece se simte vinovată că m-a presat să fac testul. Oricine a trecut prin experiențe similare, vă rog să mă ajutați”.

Milioane de euro pe filieră PSD pentru șosele cu gropi și îngropate în nămeți: cazul firmei „stăpâne" de 10 ani pe drumurile din Tulcea
Exclusiv
Știri România 07:00
Milioane de euro pe filieră PSD pentru șosele cu gropi și îngropate în nămeți: cazul firmei „stăpâne" de 10 ani pe drumurile din Tulcea
Marius Lazurca explică mesajul lui Nicușor Dan în scandalul Trump-Europa pentru Groenlanda: „Băieți, opriți-vă, că ne facem rău"
Știri România 18 ian.
Marius Lazurca explică mesajul lui Nicușor Dan în scandalul Trump-Europa pentru Groenlanda: „Băieți, opriți-vă, că ne facem rău"
Cornelia și Lupu Rednic au plecat din România la începutul anului. Unde au ajuns: „Avem inimile pline de recunoștință și bucurie"
Stiri Mondene 18 ian.
Cornelia și Lupu Rednic au plecat din România la începutul anului. Unde au ajuns: „Avem inimile pline de recunoștință și bucurie"
„Survivor România", 18 ianuarie 2026. Un Războinic va fi eliminat din competiție, după ce Faimoșii au câștigat jocul pentru imunitate
Stiri Mondene 18 ian.
„Survivor România", 18 ianuarie 2026. Un Războinic va fi eliminat din competiție, după ce Faimoșii au câștigat jocul pentru imunitate
Marius Lazurca explică de ce nu merge Nicușor Dan la Davos: „Mesajul e «nu umblu teleleu prin lume»"
Politică 00:09
Marius Lazurca explică de ce nu merge Nicușor Dan la Davos: „Mesajul e «nu umblu teleleu prin lume»"
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Politică 16 ian.
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
