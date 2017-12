Analiza psihologului. Principele Nicolae, în lacrimi. ”A învățat multe despre viață în urma unei morți”

Psihologul Cezar Laurențiu Cioc, specialistul Libertatea, a urmărit funeraliile Regelui Mihai și a analizat atitudinea participanților de rang înalt, dar și al membrilor Casei regale a României.

Atitudinea principelui Nicolae a diferit mult la ceremoniile de înmormântare față de zilele precedente. Dacă anterior zilei înmormântării, principele a făcut băi de mulțime și a înteracționat activ mai mult cu românii de rând decât cu deținătorii de sânge nobil, atât în Palatul Regal cât și la Patriarhie, Nicolae a adoptat o atitudine sobră și demnă. I-au dat lacrimile în timpul ceremoniei de la Palat. Erau autentice, deși mulți îl vor acuza că interesele sale se rezumă la a fi urmașul principal al Regelui Mihai. Din perspectivă psihologică, la înmormântare, durerea și lacrimile lui Nicolae nu au fost disimulate. Nu s-a citit aroganță declarației «Nu mă las!» pe chipul său în ziua înmormântării. Culmea ironiei este că figura sa arăta că a învățat multe despre viață în urma unei morți.”

În luna noiembrie, în timp ce starea de sanatate a regelui Mihai se degrada, Casa Regala adeclanșat un adevărat scandal cu nepotul monarhului, fostul principe Nicolae.Acesta a vrut sa isi vada bunicul și, cum nu a fost lasat, se pare ca fostul principe a avut o reactie nervoasa, dupa cum a explicat Casa Regala intr-un comunicat, unde precizeaza si ca a fost depusa plangere la politie pe numele lui Nicolae.

„In seara de marti, 7 noiembrie 2017, Nicolae Medforth-Mills a facut o tentativa de violare a domiciliului Majestatii Sale Regelui, la resedinta din Elvetia. Dl Medforth-Mills a fortat usa casei, implicand in incident sase persoane, dintre care trei colaboratori ai Casei Majestatii Sale.Dl Medforth-Mills a agresat fizic si verbal trei persoane. Una dintre ele prezinta rani corporale. In final, el a fost impiedicat sa forteze intrarea in casa. Majestatea Sa a facut clar, de mai multe luni de zile, faptul ca refuza sa-si vada nepotul, lucru adus la cunostinta dlui Medforth-Mills in repetate randuri”, a transmis Casa Regala intr-un comunicat de presa.După moartea regelui, Nicolae și Margareta au încheiat, se pare, un armistițiu și l-au însoțit împreună pe ultimul drum.