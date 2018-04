Arădenii sunt îngroziți de mormanele de gunoaie adunate pe străzi, iar timișorenii se plâng de praful din oraș. De vină pentru ambele situații este societatea de salubritate Retim, care are contracte pentru curățenie atât în Arad, cât și în Timișoara. Situația cea mai gravă este la Arad, unde s-a schimbat recent operatorul de salubritate, astfel că gunoaiele scoase din case de oameni ar trebui adunate de Retim. S-a ajuns însă la o situație de criză fără precedent, orașul fiind realmente sufocat de gunoaie, iar din acest motiv locuitorii orașului se tem de boli.

Niciun tomberon nu mai este gol în Arad. Garda de Mediu și Direcția de Sănătate Publică au intrat pe fir, DSP Arad aplicând deja o amendă de 2.000 de lei societății Retim. Miercuri, operatorul de salubritate a fost sancționat și de Primăria Arad, care i-a dat o amendă de 20.600 de lei.

Oficial, începând de marți, 24 aprilie, Retim Ecologic Service este noul operator de salubrizare, după ce a câștigat licitația organizată de ADI SIGD ARAD, o agenție care reprezintă toate primăriile din județul Arad și are în responsabilitate gestionarea deșeurilor în județ.

Primarul din Arad și-a cerut scuze față de arădeni, deși responsabilitatea aparține companiei Retim și agenției ADI Deșeuri.

Arădenii au decis să ia măsuri, așa că au făcut un eveniment pe Facebook, cu titlul „Cărăm gunoiul la gunoaie. Pardon! La primărie!”. Oamenii au propus ca fiecare cetățean să meargă cu un sac de gunoi în fața primăriei, joi, la ora 19.00.

Joi seară, într-o postare pe rețeaua de socializare, o arădeancă îi informează pe locuitorii unui cartier din municipiu că din păcate firma de salubritate a anunțat că nu va ridica gunoiul până după data de 1 mai, pentru că de 1 Mai nu se lucrează.

Potrivit unui comunicat de presă al Prefecturii Arad, joi dimineață, a fost constituit un grup de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență determinate de epidemii.

Prefectul județului Arad, Florentina Horgea, spune că situația cu care se confruntă autoritățile este fără precedent, asupra căreia trebuie să se concentreze întreaga atenție, “fiind vorba de sănătatea populației, lucru care nu poate fi lăsat la voia întâmplării!”.

Primarul din Timișoara, Nicolae Robu, este revoltat și el pe operatorul de salubritate. A tunat și a fulgerat, joi, la adresa Retim, publicând pe Facebook o imagine cu o mașină a societății care “spală” o stradă din oraș, dar în urma căreia nu se vede deloc că strada ar fi fost spălată.

Timișorenii se plâng de mult timp de halul în care arată străzile din Timișoara. În prezent, în capitala Banatului se desfășoară campania de curățenie de primăvară. Timp de mai bine de două săptămâni, pe străzile orașului tronează mormane de gunoaie.

“Te intoxici pe străzi. Femeile acelea cu mătura care ridică praful de pe marginea drumului, că este dezastru… Eram la semafor, cu geamul deschis. Am închis repede, dar în mașină era deja un nor de praf. Se face, chipurile, curățenie. E inadmisibil așa ceva. Din nou găsesc vinovată primăria, pentru că am studiat cu atenție contractul de concesiune a serviciului, în care, până în 15 iunie, primăria poate comanda stropirea și spălarea străzilor. După 15 iunie, în baza unui grafic, Retim este obligat să facă asta. De ce nu comandă? Am vorbit cu Biroul Salubritate din primărie și răspunsul a fost pentru mine aberant: «Dacă spălăm străzile, riscăm să stropim mașinile și ne critică cetățenii». Se stropește o dată cu apă murdară, a doua oară, dar apoi, strada fiind curată, n-o să se mai murdărească mașinile”, a povestit consilierul local Daniel Idolu.