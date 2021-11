Carmen Anghele, mama tinerei, a povestit că joi, 28 octombrie, fiica ei ar fi început să acuze dureri de spate, motiv pentru care a fost chemată ambulanţa, iar studenta de 21 de ani a fost dusă la Urgenţe, la Spitalul Judeţean Galaţi.

„La Urgenţe, am aşteptat şase ore până să i se pună un diagnostic, care s-a dovedit a fi greşit. I s-a pus diagnosticul de lombosciatică, fără ca medicul să se apropie de ea. Apoi, am fost trimişi acasă, cu o reţetă”, a povestit Carmen Anghele.

„Doctorul a spus că nu se uită la fată fără RMN. Am fost trimiși iar acasă”

După două zile, fata a fost dusă din nou la spital.

„Durerile au continuat, aşa că sâmbătă dimineaţă, pe 30 octombrie, am venit noi cu ea la spital, la Urgenţe. Când ne-au văzut, doamnele de acolo mi-au spus: A, pentru o durere de spate veniţi iar? Doctorul care a fost chemat i-a pus acelaşi diagnostic, dar tot de la distanţă. I-a dat şi o trimitere la RMN, pentru că dânsul a spus că nu se uită la fată fără RMN. Era o investigaţie pe care eu, sâmbătă, nu am avut unde să o fac. Astfel, am fost trimişi din nou acasă”, spune mama fetei.

După trei zile, „mi-au spus că fata se alintă”

Duminică, fata a simţit că are o umflătură în zona anusului, motiv pentru care mama ei a chemat din nou Ambulanţa, iar tânăra a fost dusă iar la spital.

„Şi atunci, tot lombosciatică i-au spus că are, până când i-am arătat doamnei doctor o poză cu abcesul fetei. Atunci, s-au schimbat la 180 de grade şi au spus: chemaţi repede chirurgul, pentru că fata asta are abces şi o să moară. Acestea au fost cuvintele doamnei doctor. L-au chemat pe domnul doctor chirurg, care, după părerea mea, nu s-a purtat foarte profesionist cu ea”, a mai declarat Carmen Anghele.

„Vorbiți cu Arafat, să angajeze oameni”

Mi-a spus că fata se alintă, deşi ea trecea prin nişte dureri groaznice de câteva zile. M-a şi dat afară din încăperea în care o consulta. Pentru că o durea tare, fata nu a putut să stea la consult. Doctorul s-a supărat atunci şi a aruncat mănuşile. I-am spus să-i dea măcar un calmant, ca să poată suporta durerea. Medicul a început să ţipe la mine şi mi-a spus să mă uit în spatele spitalului, pentru că sunt o groază de cazuri de COVID, ce-mi trebuie mie calmante, anestezist, că să vorbesc cu Raed Arafat să angajeze oameni. Carmen Anghele:

Apoi, spune mama, medicul i-a spus fetei: „Dacă nu te operez, o să mori!”. „Ea, când a auzit aşa ceva, s-a speriat, a căzut pe o băncuţă de lângă, s-a învineţit la gură şi-mi spunea: Mami, mami, nu mă lăsa! Atunci, eu am luat-o acasă, pentru că mi-a fost milă de ea şi pentru că nu a vrut să mai rămână”.

Din nou la Urgențe

Ajunsă acasă, fata a început să vomite şi să facă febră, aşa că a mers din nou la Urgenţe, luni, 1 noiembrie. Acolo i s-a făcut un test PCR, iar tânăra, care se simţea foarte rău, a fost nevoită să aştepte ore întregi rezultatul pentru a putea fi internată.

„A trebuit să mai stăm astfel pe holurile de la Urgenţe Chirurgie, pe un pat, fără lenjerie, fără nimic, pentru a aştepta rezultatele testului. În tot timpul acesta, fata mea avea frisoane, am cerut o pătură să o învelesc, dar ei nu au venit să-mi aducă nimic. M-am dezbrăcat şi am pus hainele mele peste ea, m-am aşezat eu peste ea ca să o încălzesc şi i-am cerut soţului să aducă o pătură de la maşină. Le-am cerut doamnelor asistente care erau pe tură să-mi aducă un termometru, dar nu mi-au mai adus, iar ca să nu le mai deranjez au tras un paravan, ca să nu le mai văd. Au intervenit şi oamenii care erau acolo ca să ne ajute cu ceva, pentru că era doar o copilă. (..) După ce au venit şi au preluat-o, au băgat-o în sala de operaţie, iar de acolo nu mai ştiu nimic concret”, spune femeia.

Operată de două ori, dar nu a putut fi salvată

Tânăra a fost operată de două ori, diagnosticul oficial fiind de abces perianal.

„Doctorul care a operat-o ne-a spus că nici în ziua de astăzi nu se ştie cu exactitate care a fost diagnosticul fetei mele. Unii medici au avut grijă de ea, dar dacă nu au ştiut exact pentru ce să o trateze… Au început apoi să îi cedeze organele, i-au găsit zona zoster, dar şi alte bacterii care, de regulă, sunt luate din spital. I-au făcut hemodializă, a avut nevoie de transfuzii de sânge, au intubat-o”, rememorează mama.

Am cerut de foarte multe ori şi transferul la alt spital, dar au spus că este netransportabilă. Am stat şi am aşteptat, nu am putut face nimic altceva, iar fata mea, din păcate, a murit. Am depus plângere la spital şi vreau să fac plângere şi la Parchet, pentru a nu se mai întâmpla ce s-a întâmplat. Carmen Anghele:

Ce spune spitalul

Conform medicului Violeta Şapira, purtător de cuvânt de la Spitalul Judeţean Galaţi, a fost demarată o anchetă, după ce familia a făcut plângere în urma decesului tinerei.

„Pacienta a fost internată în Spitalul Judeţean Galaţi, unde a beneficiat de toate îngrijirile medicale şi investigaţiile necesare, adaptate în permanenţă la modificările clinico biologice şi imagistice apărute pe durata spitalizării. Din păcate, evoluţia a fost nefavorabilă. Pe toată durata internării s-a ţinut legătura cu mama pacientei şi, în momentul de faţă, ne pare nespus de rău de pierderea suferită. Sesizarea care a fost depusă în cursul dimineţii urmează să fie analizată, rezultatul urmând a fi transmis mamei pacientei”, a declarat Violeta Şapira.

La Galați se mai desfășoară o cercetare, după ce femeie a relatat că soțul său, în vârstă de 46 de ani, a murit, bolnav de pneumonie, pentru că Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Andrei” nu l-a internat la timp, plimbându-l între spitale timp de câteva zile.

Foto: Viața Liberă

