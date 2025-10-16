Incidentul a ieșit la iveală când polițiștii din Timișoara, de la Secția 4 au oprit pentru verificări un vehicul pe o stradă din oraș. În interiorul mașinii se aflau cei cinci albanezi.

Când au fost legitimați, s-a constatat că aceștia nu aveau dreptul să se afle în spațiul Schengen.

În urma discuțiilor, străinii au declarat că au intrat în România prin Punctul de Trecere a Frontierei Moravița, unde au primit ajutor pentru a trece granița.

În urma descoperirii, cei cinci cetățeni albanezi au fost predați Inspectoratului pentru Imigrări.

La Poliția de Frontieră Timișoara au început investigații interne pentru se afla cum a fost posibil ca persoanele cu interdicție în spațiul Schengen să intre în țara noastră.

