Incidentul a ieșit la iveală când polițiștii din Timișoara, de la Secția 4 au oprit pentru verificări un vehicul pe o stradă din oraș. În interiorul mașinii se aflau cei cinci albanezi.
Când au fost legitimați, s-a constatat că aceștia nu aveau dreptul să se afle în spațiul Schengen.
În urma discuțiilor, străinii au declarat că au intrat în România prin Punctul de Trecere a Frontierei Moravița, unde au primit ajutor pentru a trece granița.
În urma descoperirii, cei cinci cetățeni albanezi au fost predați Inspectoratului pentru Imigrări.
La Poliția de Frontieră Timișoara au început investigații interne pentru se afla cum a fost posibil ca persoanele cu interdicție în spațiul Schengen să intre în țara noastră.
