Incidentul a avut loc chiar în ziua de Ajun în jurul orei 15.00, când poliția a fost sesizată prin apel la 112 cu privire la faptul că în interiorul unui hotel ar fi izbucnit un conflict între două femei.

În conflict a fost implicată artista Anda Adam, care ar fi încercat să aplaneze conflictul care a izbucnit între grupul ei de prieteni și un alt grup, au declarat surse judiciare pentru Libertatea. Ulterior, cântăreața a fost zgâriată pe față de una dintre persoanele „din grupul recalcitrant”.

„La data de 24 decembrie 2021, în jurul orei 15.10, Poliția Stațiunii Poiana Brașov a fost sesizată prin apelul unic de urgență 112 cu privire la faptul că în interiorul unei societăți în regim hotelier situată pe raza Stațiunii Poiana Brașov din județul Brașov are loc un conflict spontan între două persoane de sex feminin”, a transmis Nadia Olaru, purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov.

A fost deschis dosar penal în care se efectuează cercetări, in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „lovirea sau alte violențe”, în care se va propune soluție legală la finalizarea anchetei.

SpyNews a postat un filmuleț de câteva secunde în care surprinde scandalul.

Anda Adam, vacanță de Crăciun alături de logodnic și de fiica ei

Potrivit fotografiilor încărcate pe contul ei personal de Instagram, Anda Adam a ales să petreacă Crăciunul acesta în Poiana Brașov alături de logodnic, de Yosif Eudor Mohaci, și de Evelin, fiica ei și a lui Sorin Niculescu. Cei trei s-au cazat la un hotel de lux din stațiunea montană.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Cine e Anda Adam

Anda Adam e una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România. Și-a făcut debutul în urmă cu ani în industria muzicală din România, a lansat multe melodii, unele au devenit și hituri. Pe lângă activitatea ei în muzică, Anda Adam a fost atrasă și de modă, căci de curând a participat la emisiunea „Bravo, ai stil! Celebrities”, difuzată pe Kanal D.

„Cred că de-a lungul timpului, am reușit să îmi construiesc o imagine stilistică proprie, ce mă definește și mă completează, alături de muzica mea. Noi, ca artiști, știm că publicul este foarte atent la imaginea pe care noi o promovăm. Nu de puține ori am fost trendsetter în ceea ce privește stilul vestimentar, am dat tonul și în materie de hairstyling, exemplificând în acest sens apariția mea cu breton, în videoclipul «Dacă ar fi», când foarte multe fete au apelat la același hairstyling. Abia aștept provocarea «Bravo, ai stil! Celebrities». Poate fata!”, spunea Anda Adam la debutul în concursul de modă.

După câteva ediții, Anda Adam s-a retras de la „Bravo, ai stil Celebrities”. Din cauza unor probleme personale a fost nevoită să abandoneze competiția. Cântăreața a mărturisit că ar putea pleca în orice moment în America, acolo unde locuiește mama ei, pentru a-i fi alături. Mama Andei Adam ar putea să treacă printr-o intervenție chirurgicală și nu are pe nimeni alături acolo.

„M-am simțit foarte bine alături de voi și de tine, Ilinca, și de voi, dragi jurați, dar este momentul să mă retrag din această competiție din cauza unor probleme personale care necesită deplasarea mea în străinătate cu un membru al familiei, așa că o să mă uit cu mare drag și cu plăcere la voi în fiecare seară”, a declarat la TV cântăreața.

Citeşte şi:

INTERVIU. Mesajul de Crăciun al lui Nicolae Rațiu, fiul lui Ion Rațiu, pentru români: „Cred că tatăl meu ar fi fost încântat de cum arată România astăzi și dezamăgit de lucrurile care s-au mișcat mai încet”

De ajunul Crăciunului, italienii au stat la cozi uriașe pentru a se testa anti-COVID, după ce restricțiile au fost înăsprite

Exemplul dat de elevii unei școli din București, de Crăciun. „Toți oamenii trebuie să se bucure de Sărbători”

PARTENERI - GSP.RO "Cum să te pozezi, mă, cu grătarul, bă băiatule?", spunea Dana Budeaunu. Florin Gardoș i-a dat o replică genială, incredibil ce a făcut

Playtech.ro Prinsă în pădure cu AMANTUL! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro "Mi-a călcat cățeii, mi-a călcat cățeii. Cu intenţie". O femeie a rămas fără animalele de companie, după ce câinii au atacat doi copii care au intrat în curte să colinde

HOROSCOP Horoscop 25 decembrie 2021. Balanțele au șansa de a trăi o zi frumoasă, animată de cele mai frumoase sentimente ale lor

Știrileprotv.ro Tragedia trăită de tanti Sofica (76 de ani), la două luni după ce s-a căsătorit cu un bărbat mai tânăr cu 30 de ani

Telekomsport Divorţaţi, dar împreună la hotel. Cum au încercat să păstreze discreţia

PUBLICITATE Amestecă o linguriță de IMAGINATION cu ingredientele preferate și bucură-te de rezultat