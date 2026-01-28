Patru decenii de expertiză în politici economice

Anders Aslund (73 de ani), care locuiește de mai mulți ani la Washington D.C., este un reputat expert în geopolitică și în Europa de Est. Printre altele, acesta este autor al cărții „Russias Crony Capitalism”, apărută la editura Universității Yale în 2019, volum ce analizează cum funcționează practic sistemul economic pe care Vladimir Putin l-a dezvoltat în Rusia cu scopul de a consolida controlul asupra țării.

Cu o carieră întinsă pe parcursul a peste patru decenii, Anders Aslund a fost, printre altele, consilier economic al fostului președinte rus Boris Elțîn (între 1991 și 1994), al fostului președinte Leonid Kuchma (Ucraina), al fostului președinte Askar Akayev din Kârgâzstan, dar și al fostului premier Valdis Dombrovskis din Letonia. 

Anders Aslund a lucrat și la Institutul Peterson pentru Economie Internațională, Fundația Carnegie pentru Pace Internațională, Institutul Brookings și Institutul Kennan pentru Studii Avansate Rusești de la Centrul Woodrow Wilson. A fost profesor la Școala de Economie din Stockholm și director fondator al Institutului de Economie Est-Europeană din Stockholm. A fost diplomat suedez în Kuweit, Polonia, Elveția și Rusia. 

Licențiat în istorie și științe politice la Universitatea Stockholm, unde are și un master, Anders Aslund a obținut doctoratul la prestigioasa Universitate Oxford. 

Un barbat in costum negru si cravata rosie
Anders Aslund. Foto: Atlantic Council

„Europa trebuie să se înarmeze cât mai repede posibil”

– Libertatea: Cât de sigură este Europa acum în comparație cu perioada Zidului Berlinului? 
– Anders Aslund: Situația este destul de diferită și dificil de comparat. Până în 1989, Europa se temea de un război total și chiar de un război nuclear. Acum, agresiunea rusă sub nivelul războiului se extinde – bombardamente, asasinate, dezinformare. Este adevărat că sovieticii au sprijinit teroriștii din Europa de Vest, dar acest lucru nu a fost bine înțeles. Întrebarea care se pune din ce în ce mai des este: când depășește agresiunea pragul războiului?

– Cum ar trebui să acționeze și să reacționeze puterile europene, ținând cont de circumstanțele geopolitice actuale? 
-Europa trebuie să se înarmeze cât mai repede posibil, așa cum face jumătatea nordică a continentului. Trebuie să înăsprească legislația și aplicarea legii, astfel încât actele de război ale Rusiei, cum ar fi sabotajul, să fie descoperite, urmărite penal și pedepsite. Deoarece SUA nu mai sunt un aliat de încredere, țările europene trebuie să-și dezvolte propria organizație militară independentă. Ar putea să se bazeze pe NATO sau să dezvolte noi structuri ale UE.

– Cum ar putea Europa și America să aibă din nou relații foarte bune? 
– Principalul motiv pentru care SUA au declarat Europa drept principalul lor inamic în noua Strategie de Securitate Națională este Donald Trump, dar acesta este susținut chiar și acum de 42% dintre alegători. SUA și Europa s-au îndepărtat una de alta de la criza financiară globală din 2008-2009 și nu va fi ușor să se repare relațiile atât timp cât Fox News și alte organizații media similare otrăvesc mințile americanilor.

– Ce argumente ar trebui să-l convingă pe Vladimir Putin să fie dispus să încheie un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina? 
– Singurul argument relevant ar fi acela că Rusia nu poate avansa și abia se menține pe front. În esență, Rusia trebuie să piardă războiul din Ucraina. Soluția ideală ar fi precum cea din Germania în 1918, o revoluție internă, deși în Rusia ar fi mai degrabă ca soluție o lovitură de stat la Kremlin, în timp ce trupele ruse rămân dincolo de granițele Rusiei. 

„NATO, ca garanție de securitate, este efectiv terminată”

– Ce este de fapt mai dificil: să-l oprești pe Trump sau să-l oprești pe Putin?
– Trump îl susține efectiv pe Putin, dar Putin este cel care continuă războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Trump a oprit orice ajutor financiar și militar pentru Ucraina. Este posibil ca speranța lui Putin să fie că Trump va forța Ucraina să accepte o pace umilitoare să-i mențină puterea.

– Cum vedeți rolul NATO pe termen scurt și mediu? 
– Deoarece nicio persoană sănătoasă la cap nu poate avea încredere în SUA atât timp cât Trump este președinte, NATO ca garanție de securitate este efectiv terminată. Rămâne ca organizație militară, pentru care ar putea fi utilă.

– Este Europa capabilă să lupte fără SUA împotriva Rusiei? 
– Desigur, cheltuielile militare europene sunt de fapt de două ori și jumătate mai mari decât cele ale Rusiei, iar Rusia este ocupată cu Ucraina. În practică, armele nucleare pot fi folosite cu greu, iar Europa dispune de arme mult mai moderne și sofisticate decât Rusia, dar are mare nevoie de soldații și serviciile de informații excelente ale Ucrainei. Prin oprirea tuturor ajutoarelor militare americane pentru Ucraina, Trump a afectat grav industria militară americană, lăsând-o în urmă și depășită.

