Decizia reprezintă o victorie majoră pentru partidul Tisza, condus de noul premier Péter Magyar, care a impus această schimbare legislativă în Parlament cu scopul explicit de a-l înlătura pe Sulyok, considerat pe scară largă un aliat loial al fostului prim-ministru Viktor Orbán.

Acuzații grave de la Budapesta

Tamás Sulyok a avut la dispoziție un ultimatum de cinci zile pentru a semna amendamentul adoptat de legislativ, în caz contrar Ungaria riscând să intre într-o criză constituțională prelungită și într-o procedură de demitere (impeachment).

Deși a ales să semneze documentul înainte de expirarea termenului limită, președintele demisionar a lansat un atac dur la adresa noii administrații de la Budapesta.

Într-o declarație oficială, Sulyok a acuzat direct guvernul condus de Péter Magyar de încălcarea gravă a statului de drept, avertizând asupra drumului politic pe care s-a înscris țara vecină.

„Acest amendament marchează un punct de cotitură în democrația constituțională maghiară. Valorile fundamentale ale unei societăți libere au fost călcate în picioare doar de dragul puterii politice”, a transmis Tamás Sulyok.

De cealaltă parte, tabăra premierului Magyar a respins criticile, insistând că eliminarea lui Sulyok din funcție era o măsură necesară, deoarece acesta acționa ca o „marionetă” a vechiului regim, blocând reformele democratice.

Prăbușirea erei Fidesz și izolarea lui Viktor Orbán

Modificarea legii fundamentale reprezintă cea mai recentă și radicală mișcare de forță a partidului Tisza, după victoria zdrobitoare obținută în alegerile din aprilie 2026, scrutin care a pus capăt celor 16 ani de guvernare neîntreruptă ai lui Viktor Orbán.

De la înfrângerea șocantă din primăvară, partidul Fidesz se află într-o prăbușire liberă în sondaje. Fostul premier Viktor Orbán a criticat vehement noul amendament constituțional, descriindu-l drept un „act de tiranie” și lansând apeluri repetate către populație pentru a ieși în stradă la proteste.

Cu toate acestea, prezența publică a lui Orbán a devenit extrem de rară în ultimele luni, acesta refuzând inclusiv să își ocupe locul de deputat în Parlament.

În perioada 2010 – 2026, Fidesz a folosit majoritatea de două treimi pentru a remodela instituțiile statului maghiar, plasând oameni loiali partidului în toate pozițiile cheie și presupus independente, inclusiv la nivelul Curții Constituționale și al președinției.

Noua majoritate parlamentară, formată din cei 141 de deputați ai partidului Tisza, consideră că demiterea președintelui este doar un prim pas spre curățarea aparatului de stat.

Provocarea de a demonta un „stat capturat”

Procesul de tranziție și reformă din Ungaria este privit cu un amestec de speranță și prudență de către specialiștii în drept constituțional. András Baka, fostul președinte al Curții Supreme a Ungariei, s-a declarat public în favoarea îndepărtării lui Tamás Sulyok, oferind o perspectivă de ansamblu asupra degradării democratice din ultimul deceniu.

Conform acestuia, Ungaria a fost guvernată în spiritul statului de drept din 1989 și până în 2010, moment în care Fidesz a preluat puterea și a început capturarea sistematică a instituțiilor, punând bazele unui regim autoritar hibrid.

Fostul magistrat a subliniat că actualul executiv se confruntă cu o misiune extrem de dificilă, deoarece sistemul creat de Viktor Orbán a fost conceput în mod sofisticat tocmai pentru a supraviețui și a bloca statul chiar și în eventualitatea unei înfrângeri electorale a Fidesz.

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