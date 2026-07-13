Amendamentul constituțional a fost adoptat cu 139 de voturi „pentru” și 6 „împotrivă”. Fidesz, partidul lui Viktor Orban, a boicotat votul.

Peter Magyar i-a cerut sâmbătă președintelui Tamas Sulyok să promulge amendamentul constituțional cu privire la încetarea mandatului său, deoarece oricum va fi demis de Parlament.

„Luni, Adunarea Națională va aproba al 17-lea amendament la Legea Fundamentală. Președintele republicii va avea la dispoziție cinci zile să-l semneze. Dacă nu o face, o procedură de demitere împotriva lui ar putea fi lansată în Parlament”, a declarat el.

Peter Magyar a cerut în mod repetat demisia președintelui Tamas Sulyok și a celorlalte „marionete” ale fostului premier ultraconservator Viktor Orban, învins categoric în alegerile parlamentare desfășurate în aprilie.

Premierul Peter Magyar a declanșat luna trecută operațiunea „Focul Purificator”, care prevede revizuirea Constituției cu scopul declarat de a preveni în viitor o nouă concentrare a puterii cum a fost sub regimul Orban.

De cealaltă parte, Fidesz acuză o tentativă de constituire a „unui regim autocratic”, adică același lucru pentru care Viktor Orban a fost acuzat când era la putere, notează agenția de presă MTI.