La scurt timp după ce a ieșit de la terapie intensivă, Andreea a acordat primul interviu și a ținut să le explice fanilor, care era de fapt starea ei în acel moment.

”Aceasta este o poză facuta la câteva ore după ce mi-am revenit din stopul cardio respirator și totodată e cu puțin timp înainte să dau interviu la XNS (Antena 1 cf. ctr de 7 ani). Nu mi-a fost ușor să stau așa cu gura până la urechi și pe canapea, dar întodeauna am fost foarte puternica și indiferent de ce a fost în sufletul meu, sau de ce dureri fizice am avut, eu am zâmbit și am mers înainte. Dar din păcate trăim într-o țară în care, drama are mai mult succes și daca nu plângi pe la tv și nu te vaiți, înseamnă că nu ai pățit nimic și e totul o facătura. De-a lungul vieții am trecut prin multe drame, dar atât timp cât am putut să zâmbesc amar și să nu-mi arăt durerea, am făcut-o și am mers cu capul sus mai departe. Cei care au lăsat comentarii mai puțin plăcute, ar trebui să învețe din asta…si să știti ca noi, astia de pe la tv, avem o inima totuși, că d-aia se mai oprește din când în când…?”, a scris Andreea Bălan pe Facebook, alături de prima fotografie realizată, după ce a născut.

