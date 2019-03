„Nu m-am aflat niciodată într-o astfel de situație și a fost un moment în care trebuia să sărbătorim, venea un copil, un al doilea copil și am văzut 2 lucruri total diferite. Am văzut venirea pe lume a Clarei, care era foarte frumoasă, iar în partea dreaptă, dacă mutai cadrul, erai tu, pe masa de operații și fetele care te resuscitau. Nu știai dacă să te bucuri, să plângi, să râzi. După au fost câteva ore în care medicii fugeau de mine, asistenții fugeau de mine. Am văzut că este ceva grav, pentru că te resuscitau.

Înțeleg cadrele medicale. Eu am plecat foarte liniștit, am avut încredere în medici. Am stat pe hol, până la 4 dimineața, încercând să dau de cadrele medicale. Mi-au explicat tot ce s-a întâmplat. Pericolul mare trecuse și m-am bucurat, m-am relaxat puțin. 2 zile am vorbit cu ea…Nu mi-am imaginat vreodată că o să văd pe cineva atât de drag cu un tub în gură. A fost dificil, pentru că pe Clara am ținut-o în brațe abia a doua zi. A doua zi aveai o mască de oxigen, erai speriată, erai panicată…” a povestit George Burcea, în noul vlog al Andreei.

Andreea Bălan a postat un nou mesaj pe contul de socializare, la două zile după ce a fost externată din spital, împreună cu fetița ei, Clara Maria. Artista a suferit un stop cardio-respirator, în timpul operației de cezariană, însă acum se simte mult mai bine și se bucură de timpul petrecut cu familia ei.

Citește și

Fiul unuia dintre pasagerii care au murit în tragedia aviatică din Etiopia: „L-am îmbrățișat și i-am strâns mâna. Mi-a spus că probabil ne vom vedea curând”

Citește mai multe despre Andreea Bălan și George Burcea pe Libertatea.