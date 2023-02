Invitată la emisiunea online „FRESH by UNICA”, Andreea Ibacka a povestit despre momentul în care a fost suspectă de cancer la sân. Soția lui Cabral și-a făcut toate investigațiile pentru a se asigura că problema pe care o are nu este atât de gravă. Ea nu a vrut să spună familiei despre diagnosticul primit, pentru că era în șoc și nu știa cum putea să le dea o astfel de veste dureroasă. Deși această situație a avut loc în urmă cu 6 ani, actrița a vorbit abia acum despre perioada grea prin care a trecut.

„De-a lungul anilor am avut și noi probleme și unele chiar mari. Asta a fost una din pietrele de hotar. S-a întâmplat în 2017, n-am vorbit despre asta la momentul respectiv, pentru că nu-mi doream compasiunea nimănui, deși sunt convinsă că dacă spuneam atunci, eram pe prima pagină. Nu mi-am propus niciodată să ies în față.

Șocul și povara au fost așa de mari, încât nu m-am gândit la nimic altceva, la publicitate și așa mai departe. Mi-a fost foarte greu să îmi anunț părinții la vremea respectivă. Bine, era doar o suspiciune, dar o suspiciune destul de mare. Mi-era foarte frică de reacția lor, de șocul pe care l-ar putea suferi și am amânat foarte mult. Cred că le-am spus cu o zi și jumătate înainte de operație, pentru că a existat și o operație care a infirmat suspiciunea”, a povestit Andreea Ibacka la FRESH by UNICA.

„Eu am ajuns de la un control de rutină direct la RMN”

Andreea Ibacka a mers să își facă un control de rutină, astfel a descoperit problemele pe care le avea. Actrița a suferit și o operație, astfel că a aflat că nu avea o tumoră malignă. Din fericire, soția lui Cabral este acum bine și merge frecvent să facă investigații pentru a se asigura că nu apar probleme.

„Eu am ajuns de la un control de rutină direct la RMN, mamografie, mai multe investigații, cei mai buni specialiști din țară. Am avut noroc iarăși că am ajuns la persoanele potrivite și la programare de urgență la operație. Au trecut vreo trei săptămâni de când am aflat până când s-a întâmplat operația propriu-zisă, dar eu eram așa nerăbdătoare că m-aș fi dus în ziua respectivă, doar să scap de gândurile astea pe care le aveam.

„Operația a infirmat temerile și practic nu aveam o tumoră malignă”

Eu sunt un caz fericit, nu vreau să mă vait, că vai ce greu mi-a fost la vremea respectivă. Da, sigur că am suferit un șoc, dar faptul că operația a infirmat temerile și practic nu aveam o tumoră malignă mă face o mare norocoasă.”

„Povara anunțatului părinților era la fel de mare ca șocul bolii în sine”

În urmă cu câteva luni, ea a mai vorbit despre acest subiect dureros într-un interviu pentru Fanatik. Din fericire, după ce a fost operată, biopsia a infirmat temerile vedetei. „Acum câțiva ani am fost suspectă de cancer la sân, un moment greu de gestionat din punct de vedere emoțional. Și mi-a rămas clar în minte faptul că povara anunțatului părinților era la fel de mare ca șocul bolii în sine.

Nu am mai vorbit public pe acest subiect, deși înăuntrul meu a fost furtună și aș fi simțit uneori nevoia să urlu. Am avut norocul de a ajunge pe mâinile celor mai buni specialiști, m-am și operat (vreo 20 de oameni mi-au fost alături la spital atunci când m-am trezit), iar biopsia a infirmat temerile. Sunt foarte norocoasă, iar de atunci am rămas cu un obicei excelent. Prevenția e nelipsită”, a declarat Andreea Ibacka.

