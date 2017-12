Andrei Lazăr, fiul judecătoarei Liliana Lazăr din Craiova, e acuzat că a lovit cu bâta o mașină în trafic, după ce a fost implicat într-un scandal în plină stradă în localitatea Malu Mare, județul Dolj. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.

Polițiștii au stabilit că Andrei Lazăr, fiul judecătoarei Liliana Lazăr, și un alt bărbat din localitatea Sadova au fost implicați într-o răfuială, notează gds.ro. Potrivit anchetatorilor, Andrei Lazăr și-a urmărit victima cu mașina și, în momentul în care a ajuns în localitatea Malu Mare, i-a lovit mașina cu o bâtă. Scena de violență a fost surprinsă de camerele de supraveghere instalate în zonă. Acum, polițiștii fac cercetări pentru distrugere, lovire, dar şi tulburarea liniştii şi ordinii publice.

Potrivit reprezentanților IPJ Dolj, Elian Cîrciu din localitatea Sadova a sunat la 112, spunând că este șicanat și urmărit în trafic de două mașini. Bărbatul de 34 de ani a spus că unul dintre autoturisme este condus de Andrei Lazăr, cu care a avut mai multe conflicte în trecut.

Elian Cîrciu tracta pe o platformă o mașină și s-a întâlnit la un centru de dezmembrări din satul Secui, comuna Teasc, cu Andrei Lazăr. Acolo, bărbații s-au înjurat reciproc.

Mai apoi, Cîrciu spune că a plecat spre Craiova și a observat că era urmărit de două autoturisme, un Audi şi un Lexus. La intrare în localitatea Malu Mare, bărbatul spune că Andrei Lazăr l-a șicanat cu mașina și ar fi scos o bâtă, lovindu-i mașina.

„Între mine și Lazăr există un conflict mai vechi, pentru că acum patru ani m-a tăiat într-un bar din Craiova. Atunci a primit o amendă de 1.000 de lei pentru fapta sa. Ieri (luni – n.r.), l-am întâlnit la un centru de dezmembrări din Teasc, unde a izbucnit o altercație. După ce am plecat, am fost urmărit în trafic, iar ce se vede pe imaginile video este numai o parte din ce s-a întâmplat. La intrare în Malu Mare, Lazăr s-a apropiat de mine și mi-a bătut cu un pistol în geam, după care ne-am lovit cu mașinile de două ori. A treia oară, așa cum se vede și în imagini, a scos o bâtă pe geam și mi-a lovit mașina, iar mai departe am lovit în plin autoturismul Lexus care a reușit să mă blocheze. Am coborât din mașină și am fugit într-un service din zonă, iar cel cu Lexusul s-a întors și a încercat să mă lovească. După aceea mi-au luat cheile de la mașină și au plecat“, a povestit Iulian Cîrciu.