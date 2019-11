De Viorel Tudorache,

Andrei Stupu, speaker și trainer pe teme precum orientarea vocațională, educația media și comunicarea, vorbește cu bucurie despre planurile sale pentru GivingTuesday, marțea faptelor bune. O mișcare globală începută în 2012, în SUA, la care România a aderat din 2017.

“Eu cred foarte mult în a crește, a scala, a viraliza lucrurile și voi face o faptă bună tot în domeniul în care lucrez eu, al educației și voi forma 100 de voluntari pentru Asociația Libra, care ulterior vor lucra cu copii dezavantajați și cu dizabilități în centrele din Bacău și Brașov”, a formulat Andrei Stupu, Brand Consultant pentru Asociația Școala de Valori și Asociația Libra.

“Am trăit într-un sătuc defavorizat”

Proiectul lui Andrei merită cu prisosință hastagul #puneinimă. “E o poveste foarte amplă despre recunoștință și datorie. Eu am trăit până la 14 ani într-un sătuc din județul Bacău, Motoșeni se numește. Era încadrat ca fiind printre cele mai defavorizate din Moldova. O zonă în care resursele sunt foarte limitate și accesul la educație destul de scăzut.

Prin intermediul Fundației Libra, care în acel moment era marcă britanică, veneau și organizau școli de vară, dădeau burse și susțineau accesul nostru, al copiilor defavorizați, în școli de vară”, a precizat tânărul ambasador GivingTuesday România 2019.

Andrei Stupu a continuat: “Eu acolo am învățat limba engleză, acolo am învățat să relaționez cu ceilalți, acolo am învățat că poți să faci bine, văzând voluntari care veneau pe banii lor din Marea Britanie și stăteau săptămâni întregi în timpul verii să ne ajute pe noi să învățăm lucruri.

Orice s-ar întâmpla, simt că trebuie să mă întorc acolo. Am pornit de la un sătuc cu resurse limitate și acum sunt într-o bulă de oameni care schimbă lucruri și lucrează în zona asta a comunicării, a PR-ului”.

Explică în detaliu: “Aducem voluntari pentru copiii dezavantajați din Bacău și Brașov pentru activități educaționale, iar pentru cei cu dizabilități aducem terapeuți ocupaționali specializați din Marea Britanie, care lucrează direct cu acești copii, cu niște metode pe care sistemul de protecție socială din România nu prea le aplică. Acum formăm cât mai mulți voluntari astfel încât să dea mai departe și să fie prezenți în comunitate”.

Eu am motto-ul ăsta în viață, dat de Elie Wiesel, că opusul iubirii nu este ura. Opusul iubirii este indiferența. De multe ori îți alegi să nu vezi problemele din jurul tău” Andrei Stupu, ambasador GivingTuesday România:

“Oferim ceea ce primim”

Andrei Stupu speră ca mișcarea GivingTuesday să-i facă pe români mai generoși. “Generozitatea înseamnă abundență, înseamnă să conștientizezi ceva mai departe de tine. Să empatizezi într-un mod autentic și să înțelegi că ai toate resursele pe care poți să le pui la dispoziția celorlalți, atâta timp cât îți dorești. Chiar atunci când nu le ai, poți să faci tot posibilul să le capeți și să le pui în binele celorlalți”.

Generozitatea e ca un drog! E foarte importantă educația. Cred că nu putem vorbi despre generozitate în niște condiții în care oamenii nu au acces la generozitate. Întotdeauna oferim ceea ce primim”. Andrei Stupu, ambasador GivingTuesday România:

Andrei Stupu este un tânăr cu inimă mare

“Hai să facem ceva”

Pentru tânărul de 21 de ani nu există “nu se poate”. “La noi e foarte mult vorba despre «main set». Noi ne punem foarte mult în prisma asta: Ok, identificăm probleme. Mamă, toate lucrurile merg nașpa. Mor oamenii în spitale, nu avem autostrăzi. Nu se întâmplă nimic. Media promovează lucrul ăsta, ni-l arată, că suntem într-o situație ingrată, dar de foarte puține ori ne gândim la faptul că există și soluții. Că noi suntem cei care pot să vină cu soluțiile astea. Și în momentul în care îți schimbi «main set-ul» din «Vai de capul nostru, nu se mai poate face nimic» în «Hai să facem ceva» deja e magnific, nu mai poți să fii refractar”.

În 10 ani există șanse foarte mari ca în România să existe o generație care nu mai găsește scuze, nu se mai victimizează, nu mai caută tot felul de lucruri care să-i mențină într-o stare de frustrare. Ci, dimpotrivă, oameni care se gândesc că pot oferi și cum pot face mai bine” Andrei Stupu, ambasador GivingTuesday :

“Fă ce face Becali, nu ce zice Becali”

Andrei Stupu i-a făcut o invitație specială lui Gigi Becali de a se alătura campaniei GivingTuesday. Tânărul activist în domeniul educației consideră că patronul echipei de fotbal FCSB trebuie privit ca un exemplu de generozitate, chiar dacă folosește actele caritabile pentru a-și face imagine.

“Îmi amintesc când aveam vreo 12 ani și stăteam cu tata și ne uitam la televizor, la inundațiile din județul Bacău, și Gigi Becali dona și construia case pentru oamenii de acolo. Iar viziunea tatălui meu și a bunicii mele era «mamă, ce acte minunate face omul ăsta. Da, e el hoț, ce-a făcut cu oile lui și cu Steaua, și așa mai departe, dar face lucrul ăsta».

În România funcționează foarte bine zicala «Fă ce spune popa, nu ce face popa». În cazul lui Becali aș zice: «Fă ce face Becali, nu ce spune Becali». Atâta timp cât a făcut un lucru bun, și casele alea există și sunt zeci de suflete care sunt recunoscătoare pentru asta, nu știu de ce m-ar interesa neapărat, strict în tema asta, restul lucrurilor”.

Casele construite de Gigi Becali în 2005 sinistraților din satul Vadu Roșca

Proiect pentru copiii bolnavi de cancer

Andrei Stupu lucrează și la alte proiecte sociale. S-a alăturat Asociației “Dăruiește aripi”, care a făcut primul registru al copiilor bolnavi de cancer din România. “Ne gândim să facem o campanie pentru a sprijini transportarea medicilor la domiciliul copiilor bolnavi de cancer, pentru a nu mai pierde timp, mergând doar două ore la chimioterapie. Și ulterior, fiind foarte sensibili și expuși la bolile pe care le pot lua din mijloacele de transport în comun, în mediu și pentru a rămâne într-un spațiu sigur. Întotdeauna există ceva de făcut”, a precizat ambasadorul GivingTuesday.

