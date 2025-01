Anunțul lui Tate vine la scurt timp după ce Elon Musk a criticat dur actualul premier britanic, Keir Starmer. Musk a cerut chiar încarcerarea lui Starmer, acuzându-l că prioritizează combaterea abuzurilor anti-musulmane în detrimentul condamnării unui ucigaș de copii.

Andrew Tate și-a anunțat planurile pe platforma X, fostă Twitter. „Nu am mai dormit de când mi-am anunțat ambițiile politice. Anunțul partidului și lansarea manifestului, în curând. Oameni ai Marii Britanii. Ajutorul vine. Nu renunţați. Voi fi prim-ministru”, a scris Tate.

I have not slept since announcing my political ambitions.



Party announcement and manifesto release shortly.



People of Great Britain.



Help is coming.



Hold out for the cavalry.



Dont give up.



I will be the Prime Minister. — Andrew Tate (@Cobratate) January 6, 2025

Într-ul alt mesaj postat pe aceeași platformă, el suține că în Regatul Unit nu „există partide suficient de curajoase” pentru a vorbi de problemele din țară.

There are currently zero political parties which are BRAVE enough to address the issues facing the UK.



They are all weak and afraid of the media.



NONE of them put them on blast like I do.



THEY ALL COWAR INFRONT OF BBC.



I DO NOT COWAR INFRONT OF PEDOPHILES.



I WILL BE… — Andrew Tate (@Cobratate) January 6, 2025

Planuri controversate

Influencerul critică aspru partidele politice existente în Regatul Unit, considerându-le slabe și temătoare în fața presei. El promite să lanseze un nou partid politic care va aborda fără teamă problemele țării.

Tate își propune să ducă un război împotriva presei liberale din Marea Britanie, în special împotriva BBC. De asemenea, el promite măsuri dure împotriva pedofililor.

Cunoscut pentru criticile sale la adresa politicilor guvernelor din Marea Britanie, Uniunea Europeană și Statele Unite

Andrew Tate se opune mișcărilor feministe și politicilor de protecție a mediului, și susține că îl admiră pe Vladimir Putin.

Anunțul lui Tate vine într-un moment în care el și fratele său, Tristan, au scăpat recent de un proces în România. Curtea de Apel București a decis să restituie dosarul lor la DIICOT pentru refacerea anchetei.

Cei doi frați erau judecați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol. Decizia Curții de Apel este definitivă și implică reluarea anchetei de la zero.

