James Uthmeier, numit recent în funcţia de procuror general al statului de către guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a declarat marţi că a demarat o „anchetă penală activă” asupra fraţilor Tate şi că este pregătit să utilizeze „întreaga forţă a legii” în examinarea comportamentului acestora.

Procurorul general a precizat că biroul său a obţinut şi a pus în execuţie citaţii şi mandate în cadrul anchetei penale în curs.

„Aceşti indivizi au recunoscut ei înşişi public că participă la ceea ce pare a fi racolarea, traficarea şi exploatarea femeilor din întreaga lume, multe dintre ele prezentându-se ca minore”, a declarat Uthmeier, potrivit News.ro.

„În Florida, acest tip de comportament este considerat intolerabil. Nu îl vom accepta”, a adăugat el.

„Ei au ales să vină aici şi să se stabilească în acest stat, iar noi vom folosi toate instrumentele pe care le avem în cadrul autorităţii noastre legale pentru a-i trage la răspundere”, a arătat procurorul Uthmeier.

„Dacă au comis fapte penale în Florida, îi vom urmări în justiţie până la limita maximă a legii”, a promis el.

Sosirea fraţilor Tate în Florida – statul în care îşi are reşedinţa preşedintele Donald Trump – a declanşat alarma, după ce procurorii români au ridicat brusc restricţiile de călătorie împotriva celor doi, în timp ce aceştia îşi aşteptau procesul pentru acuzaţii de trafic de persoane, notează Axios.

We have always been innocent. pic.twitter.com/HU50OFsn3f