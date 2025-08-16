Conturile blocate și bunurile confiscate

Poliția din Marea Britanie a obținut ordine pentru blocarea conturilor și confiscarea bunurilor la Curtea de Magistrați din Westminster, vizând depozitul pentru supermașina Aston Martin Valhalla, ediție specială.

Fondurile confiscate se adaugă la cele aproape 2,7 milioane de lire sterline reprezentând active provenite din activități infracționale, ridicate de la Andrew și Tristan Tate începând din decembrie 2024.

Instanța: „Comportament pentru a se sustrage de la plata impozitelor”

Judecătorul Goldspring a afirmat într-o decizie anterioară că este convins de „caracterul penal general al înșelăciunii deliberate și necinstite a veniturilor”.

El a adăugat că frații Tate „s-au angajat într-un comportament de lungă durată pentru a se sustrage de la plata impozitelor”.

Frații Tate nu s-au opus ultimelor ordine de confiscare, potrivit comunicatului poliției.

Fondurile, provenite din criptomonede

Sarah Clarke KC, reprezentanta poliției, a explicat instanței că fondurile pentru Aston Martin proveneau dintr-un cont de criptomonedă Coinbase.

Acestea erau generate din activitățile comerciale ale fraților Tate, însă nu fusese plătită nicio taxă sau TVA.

Recomandări Întâlnirea Donald Trump – Vladimir Putin din Alaska s-a încheiat. Trump spune că nu s-a ajuns încă la un acord, dar că s-au făcut „progrese importante”

Banii fuseseră spălați prin conturile bancare vizate deja de cererile anterioare.

Poliția: „Vom urmări neobosit toate fondurile”

Superintendentul detectiv Jon Bancroft a declarat:

„Această ultimă hotărâre vine în urma cererilor noastre depuse împotriva fraților Tate, care au dus la o hotărâre favorabilă în decembrie 2024 și la confiscarea a aproape 2,7 milioane de lire sterline din fonduri provenite din infracțiuni.”

„Încă de la început, ne-am propus să demonstrăm că Andrew și Tristan Tate și-au evitat obligațiile fiscale și au spălat bani. Am reușit să facem exact asta și am reușit din nou săptămâna aceasta. Acest nou rezultat de succes arată cum vom urmări neobosit toate fondurile provenite din infracțiuni, fără teamă sau favoritism.”

Potrivit poliției, sumele confiscate vor fi distribuite conform Legii privind veniturile din infracțiuni, în beneficiul comunităților, al victimelor și al persoanelor vulnerabile.

Jumătate din bani va ajunge la Trezorerie pentru a fi investiți în servicii publice.

Problemele legale ale fraților Tate

Andrew Tate va fi judecat civil la Înalta Curte, vara viitoare, pentru acuzații de viol și violență sexuală formulate de patru femei.

În paralel, el și fratele său Tristan sunt urmăriți penal în România pentru acuzații de trafic de minori, act sexual cu minori și spălare de bani.

Recomandări Primele imagini cu Vladimir Putin după ce a ajuns în Alaska, unde se întâlnește cu Donald Trump

Andrew Tate și Tristan Tate au fost reținuți în România încă din decembrie 2022, acuzațiile DIICOT fiind de trafic de persoane, viol, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat.

În ultimii trei ani, ambii au făcut obiectul mai multor procese în instanțele din România, iar acum sunt sub control judiciar.

Cu toate acestea, în februarie 2025, tot DIICOT a decis să le elimine obligația de a nu părăsi teritoriul României impusă prin controlul judiciar. DIICOT a făcut anunțul doar când Andrew Tate și Tristan Tate erau deja în avion spre SUA și nici nu a explicat motivele, dar au existat informații că SUA au intervenit în favoarea lor prin trimisul lui Donald Trump, Richard Grenell.

Pe 1 aprilie 2025, procurorii DIICOT le-au prelungit controlul judiciar pentru încă două luni, iar cei doi au plecat imediat cu avionul privat în Dubai.

În plus, toate mașinile de lux confiscate de DIICOT le-au fost returnate, iar Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate este instituția care a făcut acest lucru în mare secret.

În mai 2025, Guvernul britanic a anunțat că cei doi vor fi extrădați în Marea Britanie după finalizarea procedurilor penale aflate în desfășurare în România.