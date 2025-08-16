Conturile blocate și bunurile confiscate

Poliția din Marea Britanie a obținut ordine pentru blocarea conturilor și confiscarea bunurilor la Curtea de Magistrați din Westminster, vizând depozitul pentru supermașina Aston Martin Valhalla, ediție specială.

Fondurile confiscate se adaugă la cele aproape 2,7 milioane de lire sterline reprezentând active provenite din activități infracționale, ridicate de la Andrew și Tristan Tate începând din decembrie 2024.

Instanța: „Comportament pentru a se sustrage de la plata impozitelor”

Judecătorul Goldspring a afirmat într-o decizie anterioară că este convins de „caracterul penal general al înșelăciunii deliberate și necinstite a veniturilor”. 

El a adăugat că frații Tate „s-au angajat într-un comportament de lungă durată pentru a se sustrage de la plata impozitelor”.  

Frații Tate nu s-au opus ultimelor ordine de confiscare, potrivit comunicatului poliției.

Fondurile, provenite din criptomonede

Sarah Clarke KC, reprezentanta poliției, a explicat instanței că fondurile pentru Aston Martin proveneau dintr-un cont de criptomonedă Coinbase. 

Acestea erau generate din activitățile comerciale ale fraților Tate, însă nu fusese plătită nicio taxă sau TVA. 

Întâlnirea Donald Trump – Vladimir Putin din Alaska s-a încheiat. Trump spune că nu s-a ajuns încă la un acord, dar că s-au făcut „progrese importante”
Recomandări
Întâlnirea Donald Trump – Vladimir Putin din Alaska s-a încheiat. Trump spune că nu s-a ajuns încă la un acord, dar că s-au făcut „progrese importante”

Banii fuseseră spălați prin conturile bancare vizate deja de cererile anterioare.

Poliția: „Vom urmări neobosit toate fondurile”

Superintendentul detectiv Jon Bancroft a declarat:

„Această ultimă hotărâre vine în urma cererilor noastre depuse împotriva fraților Tate, care au dus la o hotărâre favorabilă în decembrie 2024 și la confiscarea a aproape 2,7 milioane de lire sterline din fonduri provenite din infracțiuni.”

„Încă de la început, ne-am propus să demonstrăm că Andrew și Tristan Tate și-au evitat obligațiile fiscale și au spălat bani. Am reușit să facem exact asta și am reușit din nou săptămâna aceasta. Acest nou rezultat de succes arată cum vom urmări neobosit toate fondurile provenite din infracțiuni, fără teamă sau favoritism.”

Potrivit poliției, sumele confiscate vor fi distribuite conform Legii privind veniturile din infracțiuni, în beneficiul comunităților, al victimelor și al persoanelor vulnerabile. 

Jumătate din bani va ajunge la Trezorerie pentru a fi investiți în servicii publice.

Problemele legale ale fraților Tate

Andrew Tate va fi judecat civil la Înalta Curte, vara viitoare, pentru acuzații de viol și violență sexuală formulate de patru femei. 

În paralel, el și fratele său Tristan sunt urmăriți penal în România pentru acuzații de trafic de minori, act sexual cu minori și spălare de bani.

Primele imagini cu Vladimir Putin după ce a ajuns în Alaska, unde se întâlnește cu Donald Trump
Recomandări
Primele imagini cu Vladimir Putin după ce a ajuns în Alaska, unde se întâlnește cu Donald Trump

Andrew Tate și Tristan Tate au fost reținuți în România încă din decembrie 2022, acuzațiile DIICOT fiind de trafic de persoane, viol, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat. 

În ultimii trei ani, ambii au făcut obiectul mai multor procese în instanțele din România, iar acum sunt sub control judiciar.

Cu toate acestea, în februarie 2025, tot DIICOT a decis să le elimine obligația de a nu părăsi teritoriul României impusă prin controlul judiciar. DIICOT a făcut anunțul doar când Andrew Tate și Tristan Tate erau deja în avion spre SUA și nici nu a explicat motivele, dar au existat informații că SUA au intervenit în favoarea lor prin trimisul lui Donald Trump, Richard Grenell. 

Pe 1 aprilie 2025, procurorii DIICOT le-au prelungit controlul judiciar pentru încă două luni, iar cei doi au plecat imediat cu avionul privat în Dubai. 

În plus, toate mașinile de lux confiscate de DIICOT le-au fost returnate, iar Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate este instituția care a făcut acest lucru în mare secret.

În mai 2025, Guvernul britanic a anunțat că cei doi vor fi extrădați în Marea Britanie după finalizarea procedurilor penale aflate în desfășurare în România.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Live Text. Întâlnirea Donald Trump - Vladimir Putin din Alaska s-a încheiat. Trump spune că nu s-a ajuns încă la un acord, dar că s-au făcut „progrese importante”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele cu ea au devenit virale
Viva.ro
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele cu ea au devenit virale
Victor Ponta, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan. Nimeni, niciodată, nu l-a ironizat așa pe Președintele României, iar ce a urmat i-a înmărmurit pe toți. Episodul va rămâne mult timp în istoria României
Unica.ro
Victor Ponta, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan. Nimeni, niciodată, nu l-a ironizat așa pe Președintele României, iar ce a urmat i-a înmărmurit pe toți. Episodul va rămâne mult timp în istoria României
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut un băiețel și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Cea mai intensă senzație, cea mai mare bucurie...
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut un băiețel și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Cea mai intensă senzație, cea mai mare bucurie...
gsp
Andrei Vochin, ofertat de Becali! » Suma din contract și o cerință STUPEFIANTĂ: „Să n-o spuneți niciodată public!”
GSP.RO
Andrei Vochin, ofertat de Becali! » Suma din contract și o cerință STUPEFIANTĂ: „Să n-o spuneți niciodată public!”
Boxerul medaliat cu bronz la Europene care l-a bătut în stradă pe un tânăr de 16 ani a fost arestat preventiv
GSP.RO
Boxerul medaliat cu bronz la Europene care l-a bătut în stradă pe un tânăr de 16 ani a fost arestat preventiv
Parteneri
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Libertateapentrufemei.ro
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Andra și Cătălin Măruță trăiesc într-un palat de 1 milion de euro, dar stai să vezi ce vilă au în Spania! “Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru. Și e bine”. Superb e puțin spus
Avantaje.ro
Andra și Cătălin Măruță trăiesc într-un palat de 1 milion de euro, dar stai să vezi ce vilă au în Spania! “Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru. Și e bine”. Superb e puțin spus
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Care sunt cele mai bune roșii din România: se numesc Chihlimbar și sunt create la Buzău
Știri România 09:13
Care sunt cele mai bune roșii din România: se numesc Chihlimbar și sunt create la Buzău
Cum s-a folosit Adrian Secureanu de Primăria Capitalei pentru a scăpa de pedeapsa de 11 ani de închisoare în dosarul delapidării Spitalului Malaxa
Exclusiv
Știri România 07:00
Cum s-a folosit Adrian Secureanu de Primăria Capitalei pentru a scăpa de pedeapsa de 11 ani de închisoare în dosarul delapidării Spitalului Malaxa
Parteneri
Pățania unui contabil care a lucrat doi ani pentru o firmă fără cont bancar
Adevarul.ro
Pățania unui contabil care a lucrat doi ani pentru o firmă fără cont bancar
Povestea adolescentei care a născut în doar 10 ore după ce a aflat că este însărcinată. „Am crezut că durerile sunt crampe de stomac”
Fanatik.ro
Povestea adolescentei care a născut în doar 10 ore după ce a aflat că este însărcinată. „Am crezut că durerile sunt crampe de stomac”
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Decizia luată de Laura Cosoi și soțul ei. Ce se va întâmpla din această toamnă. „Nu ne descurcăm. Nu reușim să facem față”
Stiri Mondene 09:17
Decizia luată de Laura Cosoi și soțul ei. Ce se va întâmpla din această toamnă. „Nu ne descurcăm. Nu reușim să facem față”
Ispita Andrew a suferit la Insula Iubirii 2025: „Păstrez legătura cu două concurente”! Andrei Vasile, dezvăluiri din emisiunea de la Antena 1
Exclusiv
Stiri Mondene 08:48
Ispita Andrew a suferit la Insula Iubirii 2025: „Păstrez legătura cu două concurente”! Andrei Vasile, dezvăluiri din emisiunea de la Antena 1
Parteneri
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
Elle.ro
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Viva.ro
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Parteneri
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
TVMania.ro
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Românii care îşi închiriază locuinţele în regim hotelier, obligaţi să aibă POS şi să dea bon fiscal
ObservatorNews.ro
Românii care îşi închiriază locuinţele în regim hotelier, obligaţi să aibă POS şi să dea bon fiscal
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Libertateapentrufemei.ro
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Parteneri
Andrei Vochin, ofertat de Becali să semneze cu FCSB! » Suma din contract și o cerință STUPEFIANTĂ: „Să n-o spuneți niciodată public!”
GSP.ro
Andrei Vochin, ofertat de Becali să semneze cu FCSB! » Suma din contract și o cerință STUPEFIANTĂ: „Să n-o spuneți niciodată public!”
Mașina care a cucerit România se întoarce pe linia de producție: prima generație de Dacia Logan renaște peste hotare
GSP.ro
Mașina care a cucerit România se întoarce pe linia de producție: prima generație de Dacia Logan renaște peste hotare
Parteneri
Horoscop 16 august 2025. Surprize financiare, provocări în dragoste și decizii de carieră
Mediafax.ro
Horoscop 16 august 2025. Surprize financiare, provocări în dragoste și decizii de carieră
Judecător, torturat, mutilat și ucis lângă tribunalul unde lucra. Filmul complet al crimei șocante
StirileKanalD.ro
Judecător, torturat, mutilat și ucis lângă tribunalul unde lucra. Filmul complet al crimei șocante
Ultimele cuvinte pe care interpreta de muzică din Timișoara a mai apucat să le scrie înaintă să moară! Ți se rupe sufletul. Câtă durere
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte pe care interpreta de muzică din Timișoara a mai apucat să le scrie înaintă să moară! Ți se rupe sufletul. Câtă durere
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
BREAKING! Ioana Tufaru s-a prăbușit pe stradă. A fost dusă de urgență la spital. Vești triste despre fiica Andei Călugăreanu
Wowbiz.ro
BREAKING! Ioana Tufaru s-a prăbușit pe stradă. A fost dusă de urgență la spital. Vești triste despre fiica Andei Călugăreanu
Cine sunt soții implicați în accidentul de la Tg Frumos: Andrei a murit, Cătălina și cele două fetițe sunt în stare critică
StirileKanalD.ro
Cine sunt soții implicați în accidentul de la Tg Frumos: Andrei a murit, Cătălina și cele două fetițe sunt în stare critică
Moarte învăluită în mister în București! O femeie a fost găsită moartă în casă. Soțul ei ar fi ascuns cadavrul timp de o săptămână
KanalD.ro
Moarte învăluită în mister în București! O femeie a fost găsită moartă în casă. Soțul ei ar fi ascuns cadavrul timp de o săptămână

Politic

Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce a lipsit de la Ziua Marinei. Cum a explicat prezența la mănăstire, la Sâmbăta de Sus
Politică 15 aug.
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce a lipsit de la Ziua Marinei. Cum a explicat prezența la mănăstire, la Sâmbăta de Sus
Unde a fost surprins Nicușor Dan de Ziua Marinei. Prima oară de la Traian Băsescu încoace când președintele lipsește
Politică 15 aug.
Unde a fost surprins Nicușor Dan de Ziua Marinei. Prima oară de la Traian Băsescu încoace când președintele lipsește
Parteneri
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Spotmedia.ro
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Cele mai sigure orașe din Europa. De ce ocupă Dubrovnik locul 1
Fanatik.ro
Cele mai sigure orașe din Europa. De ce ocupă Dubrovnik locul 1
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii
Spotmedia.ro
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii