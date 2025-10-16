Cap de afiș al galei din Dubai

Andrew Tate, controversatul influencer cunoscut pentru declarațiile sale misogine, se pregătește să debuteze în boxul profesionist.

Britanicul care are și cetățenie americană va lupta împotriva campionului la categoria grea Chase DeMoor pe 20 decembrie, la Dubai, în cadrul galei Misfits 23.

Fostul campion mondial la kickboxing va fi cap de afiș la evenimentul organizat de Misfits în Coca Cola Arena din Dubai (Emiratele Arabe Unite).

Aceeași arenă a găzduit, pe 13 noiembrie 2022 meciul demonstrativ dintre Floyd Mayweather jr și Deji Olatunji, câștigat de „Moneymaker”.

Andrew Tate a fost de 4 ori campion mondial la kickboxing înainte de a deveni celebru pe rețelele sociale. El s-a retras din kickboxing în 2020 cu un palmares de 76 de victorii și 9 înfrângeri, 32 dintre victorii fiind obținute prin KO.

Cu cine se bate

Adversarul său, actorul, prezentatorul TV și luptătorul american Chase DeMoor, 29 de ani, deține în prezent centura Misfits la categoria grea. DeMoor a câștigat 8 din cele 14 meciuri de box disputate și este neînvins de doi ani.

Misfits este ideea vedetei de social media KSI și a fostei producătoare muzicale Mams Taylor, care lucrează alături de promotorul de box Kalle Sauerland. În august s-a anunțat că Tate își va face debutul în box în Misfits înainte de sfârșitul anului.

Luna trecută, Andrew Tate a aflat că nu va fi pus sub acuzare penală în Marea Britanie, în urma acuzațiilor făcute de 4 femei care l-au dat în judecată într-un proces civil.

În România, în arest la domiciliu

El este acuzat de trafic de persoane și viol în România, unde se află în arest la domiciliu. Tate neagă toate acuzațiile și susține că este victima unei conspirații.

Andrew Tate și Tristan Tate au fost reținuți încă din decembrie 2022 în România, acuzațiile DIICOT fiind de trafic de persoane, viol, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat. În ultimii trei ani, ambii au făcut obiectul mai multor procese în instanțele din România.

Cu toate acestea, milionarii britanici, care au și cetățenie americană, au plecat din România pe 27 februarie dimineața și s-au dus în SUA, deși erau sub control judiciar. DIICOT a anunțat că fraților Tate li s-a eliminat obligația de a nu părăsi teritoriul României abia după ce știrea a apărut pe surse în presă. Mai precis, DIICOT a transmis comunicatul doar când Andrew Tate și Tristan Tate erau deja în avion spre SUA. Procurorii nu au explicat motivele, dar au existat informații că SUA au intervenit în favoarea lor prin trimisul lui Donald Trump, Richard Grenell, motiv pentru care au existat tensiuni în Guvern între fostul premier Marcel Ciolacu și ministrul de externe, Emil Hurezeanu.

Pe 1 aprilie, procurorii DIICOT le-au prelungit controlul judiciar pentru încă două luni, dar cei doi au plecat imediat cu avionul privat în Dubai. În plus, toate mașinile de lux confiscate de DIICOT le-au fost returnate lui Andrew Tate și Tristan Tate, iar Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate este instituția care a făcut acest lucru în mare secret.

În luna mai, unul dintre avocații lor a dezvăluit că „o parte dintre acuzaţiile formulate în România au fost retrase de procurorii români”. Acum, frații Tate sunt pe teritoriul României.

