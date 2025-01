Andy Hertz, fondatorul comunității „Mutat la țară. Viața fără ceas”: „În satul nostru, o casă costa cel mult 10.000 de euro. Acum nu mai găsești nimic sub 65.000”

Venind în România, după ani de Londra, am ajuns la un mic eveniment în Apuseni și am decis pe loc să rămân, văzându-i pe ei și dându-mi seama că eu, prin munca în Londra și prin strânsul banilor, visam cumva la viața lor, ca peste ani, vreodată, să trăiesc și eu ca ei, liber, liniștit, undeva la țară, să am în jurul meu natură, să am libertate, să am tihnă, iarbă verde, o căsuță la țară. Visam la ea.

Andy Hertz a povestit pentru Libertatea: