Miza: salarii de până la 8.000 de lei net pentru un program de 7 ore

Zvonul, răspândit rapid printre angajații companiei și preluat inclusiv de cadre didactice, anunța disponibilitatea a 60 de posturi de casieri și controlori de acces (personalul care supraveghează turnicheții).

Condițiile puse în circulație descriau jobul ideal la stat, din care „nu te dă nimeni afară”:

alariu net de aproximativ 6.000 de lei, bonuri de masă și transport gratuit cu metroul.

Salariu net care poate ajunge la 8.000 de lei, în funcție de vechime.

Program de lucru de doar 7 ore pe zi.

Cursuri în loc de angajări

Cei care s-au înarmat cu răbdare pentru a depune dosarele la Biblioteca Uniunii Sindicatul Liber Metrou (USLM) au aflat, când le-a venit rândul, că totul este o neînțelegere. Nu se fac angajări, ci înscrieri la școlarizare.

„Nu este vorba de angajări la Metrorex, ci de înscrieri la cursuri de casier organizate de Centrul de Pregătire Profesională al USLM, acreditat de Ministerul Educației”, a clarificat Marian Artimon, președintele USLM, pentru Club Feroviar.

Potrivit metodologiei, vor fi formate inițial două grupe a câte 28 de persoane. Absolvirea cursului le va oferi o diplomă valabilă pentru a participa la concursuri viitoare, oriunde se vor organiza acestea, nu doar în cadrul Metrorex.

Liderul sindical s-a arătat surprins și de lipsa de independență a tinerilor candidați: „Mi se pare aiurea să ai 25 de ani și să te aducă bunica de mână la depunerea dosarelor”.

Adevărul legislativ: angajările la Metrorex sunt blocate prin ordonanță

Dincolo de confuzia creată la Piața Unirii 1, o angajare colectivă la Metrorex ar fi fost imposibilă din punct de vedere legal în acest moment.

Concursurile sunt suspendate prin Ordonanța de Urgență nr. 89/24.12.2025 (pentru modificarea Codului Fiscal și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare).

Începând cu 1 ianuarie 2026, transportatorul bucureștean aflat în subordinea Ministerului Transporturilor a sistat orice angajare, anulând inclusiv concursurile demarate la finalul anului trecut. Singura excepție de la această regulă a fost organizarea unui singur concurs pentru un post de lăcătuș categoria a II-a.

Semne de întrebare privind eficiența și transparența

Această situație aduce în prim-plan două probleme sistemice legate de funcționarea metroului bucureștean:

Implicarea Sindicatului: Rămâne neclar de ce selecția și formarea pentru potențiale posturi sunt gestionate direct de sindicatul USLM, în condițiile în care recrutarea de personal reprezintă un atribut exclusiv al administrației (angajatorului). Digitalizarea versus Personalul redundant: Necesitatea reală de noi casieri și controlori de acces este puternic contestată. În zona turnicheților activează deja firme private de pază, iar de ani buni, călătorii folosesc modalități moderne și automatizate de plată (card bancar, telefon, automate de cartele), ceea ce reduce considerabil nevoia de personal uman la ghișee.

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