STRABAG formează echipe pentru trei proiecte feroviare

STRABAG recrutează personal pentru două echipe care vor lucra la trei proiecte feroviare din nord-vestul țării. Cele mai noi posturi sunt disponibile în județele Maramureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Cluj. Compania caută un specialist care să urmărească și să evalueze cantitățile și costurile lucrărilor feroviare, un specialist în controlul calității, un șef de șantier și un manager de proiect.

STRABAG mai are deschise și alte poziții. Compania caută un responsabil tehnic cu execuția pentru construcții feroviare, post disponibil la nivel național, dar și un Senior Technical Controller, un inginer pentru estimarea lucrărilor de căi ferate, drumuri și poduri și un inginer CFDP pentru pregătirea ofertelor tehnice. Ultimele trei posturi sunt în București.

Grupul STRABAG activează în România din 1991 și are peste 2.000 de angajați în țară, potrivit prezentării companiei. Lucrează în construcția de drumuri, autostrăzi, căi ferate, poduri și tuneluri.

Holcim caută betoniști, fierari, mecanici și macaragii

Cele mai multe posturi pentru muncitori calificați sunt oferite de Holcim România. Compania are nouă anunțuri active în județele Brașov, Buzău și Timiș. În Brașov, Holcim caută un operator pentru echipamente mobile de transport al betonului, un finisor de prefabricate care poate lucra și ca legător de sarcină și un șef de echipă pentru lucrări executate de betoniști, tensioniști și macaragii.

Trei firme-gigant angajează în România muncitori calificați și ingineri în construcții și domeniul feroviar. Imagine generată cu AI

În Buzău sunt disponibile posturi de macaragiu pentru pod rulant, finisor pentru prefabricate din beton și inginer electrician specializat în mentenanța utilajelor industriale.

În județul Timiș, compania angajează un mecanic pentru întreținerea utilajelor industriale, un betonist și un fierar care va lucra cu echipamente de debitare și fasonare. Toate cele nouă posturi sunt cu normă întreagă.

Holcim operează în România fabrici de ciment, unități de prefabricate, o stație de măcinare și o rețea națională de stații și puncte de lucru.

VioTop angajează inginer proiectant în București

VioTop caută în București un inginer proiectant specializat în căi ferate, drumuri și poduri. Postul este cu normă întreagă și se adresează specialiștilor care vor să lucreze la proiecte de infrastructură de transport. Compania românească a fost înființată în 1999 și lucrează în proiectare, consultanță și supervizare pentru infrastructură feroviară, rutieră și construcții civile.

VioTop a fost implicată în proiecte de modernizare a unor tronsoane feroviare importante, printre care liniile Curtici-Simeria și Simeria-Sighișoara. Activitatea companiei include proiectarea liniilor de cale ferată, a drumurilor, podurilor, instalațiilor feroviare și construcțiilor civile.

Cum pot candidații să aplice

Anunțurile pot fi consultate pe platforma CFiR, unde sunt prezentate cerințele, responsabilitățile și datele necesare pentru fiecare poziție. Platforma nu face angajările și nu organizează procesul de recrutare în numele companiilor. Candidații trebuie să aleagă postul dorit și să aplice direct la angajator, fie prin butonul „Aplică acum”, fie folosind datele de contact afișate în anunț.

Perioada în care rămân disponibile posturile depinde de fiecare companie. Persoanele interesate trebuie să verifice dacă anunțul mai este activ înainte de a trimite CV-ul.

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