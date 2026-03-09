Salarii de peste 6.000 euro lunar

Dacă visezi la un salariu de peste 6.000 de euro și o carieră internațională, Uniunea Europeană te caută. Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează un concurs pentru recrutarea a 1.490 de administratori (gradul AD 5) în instituțiile UE, conform TGCOM 24. Acesta este primul concurs de acest tip relansat după șapte ani.

Cerințele sunt accesibile: trebuie să fii cetățean al unui stat membru UE, să ai o diplomă de licență obținută până la 30 septembrie 2026 și să cunoști cel puțin două limbi oficiale ale Uniunii. Nu este necesară experiență profesională anterioară.

Aplicațiile se depun online pe site-ul eucareers.europa.eu, până la data de 10 martie, ora 13.00 (ora României). Vei avea nevoie de o copie scanată a documentui de identitate sau pașaportului valabil.

Rolul general al administratorilor este de a-i sprijini pe factorii de decizie în îndeplinirea misiunii instituției sau a organismului în cadrul căreia/căruia lucrează, contribuind la politici și programe care au un impact asupra a milioane de oameni din întreaga Europă.

Concursul este deschis absolvenților din orice domeniu de studiu

EPSO a lansat un concurs general în vederea constituirii unei „liste de rezervă” din care instituțiile, organele și agențiile Uniunii Europene vor putea recruta noi funcționari publici în calitate de administratori.

După trecerea selecției, candidații vor fi incluși în această „listă de rezervă” din care instituțiile UE își aleg angajații. Domeniile de activitate sunt variate: dezvoltarea politicilor, implementarea operațională și gestionarea resurselor.

Printre instituțiile unde poți lucra se numără Parlamentul European, Comisia Europeană, Consiliul UE, Curtea de Justiție și agențiile europene. Activitatea se desfășoară în echipe internaționale pe subiecte de mare impact, cum ar fi mediul, digitalizarea sau relațiile externe.

La nivelul Ad5, salariul de bază este de aproximativ 6.150 de euro brut lunar, la care se adaugă o indemnizație de expatrieri de 16% și asigurare medicală europeană. Pe măsură ce avansezi în carieră, salariul poate ajunge la 21.000 de euro pe lună.

Aceste condiții sunt rare pe piața muncii din țările europene, ceea ce explică de ce mii de persoane aleg să participe la concursuri similare. În 2019, au fost 22.644 de candidați, iar estimările pentru 2026 indică între 50.000 și 60.000 de înscrieri.

Cum se desfășoară selecția?

Probele sunt online și includ teste de raționament verbal, numeric și abstract, cunoștințe despre instituțiile UE, competențe digitale și redactarea unui text liber pe teme europene. Candidații aleg două limbi oficiale ale UE pentru examene, iar cei care trec testele intră pe lista de rezervă, având șansa de a fi contactați pentru interviuri directe.

Pentru a avea șanse mai mari, profilurile cu studii în drept european, economie, științe politice sau comunicare instituțională sunt preferate.

Concursul este generalist: destinația nu este aleasă în momentul înscrierii, dar CV-urile, studiile și competențele lingvistice vor ghida contactele și repartizările între instituții.

EPSO oferă simulatoare oficiale pentru testele de raționament, iar pregătirea din timp este recomandată. Pentru proba scrisă, urmărește constant actualitatea europeană și exersează redactarea structurată. Cei care au experiență anterioară în instituțiile UE, cum ar fi un stagiu la Parlamentul European sau Comisia Europeană, pornesc cu un avantaj semnificativ.

