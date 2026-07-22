Laura Cosoi, noi declarații înainte de a naște a cincea fetiță „Sunt semne de travaliu. E destul de măricică”

Prezentatoarea TV face noi declarații chiar înainte de a naște a cincea fetiță. „Sunt la termen. Dacă mă uit așa în urmă, deja pe vremea asta le născusem pe Rita și pe Vera, deci cele două fete au fost născute deja mai repede. Acum, na, sunt la termen și aștept să se întâmple oricând. Fiind o naștere naturală, nu știm când va fi”, a spus Laura Cosoi, pentru Spynews.ro.

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Laura Cosoi are bagajul pregătit. Ea s-a ocupat de tot în urmă cu doar câteva zile, pentru a nu fi luată prin surprindere, mai ales că va naște natural.

„Da (n.r. – e pregătit bagajul) Nu e chiar la ușă, dar am pregătit, fiindcă la nașterea naturală nu se știe niciodată cât de repede poate să progreseze travaliul și ca să fiu pregătită. Dar nu-ți imagina că le-am făcut de mult, zilele trecute, totuși, să avem ceva pus acolo”, a mai spus vedeta.

Chiar dacă poate naște în orice moment, Laura are în continuare energie, așa cum nu a avut la celelalte nașteri.

„Am foarte multă energie, ăsta e cel mai surprinzător lucru, că parcă în trecut nu eram chiar așa de energică la final. Dar acum am foarte multă energie să fac o grămadă de chestii.

Sigur că, na, sunt semne deja de travaliu, dar nu prea precise, așa încât încă așteptăm să vedem ce se întâmplă. Dar e un parcurs firesc, nu suntem copleșiți, ca să zic așa, dar așteptăm să se întâmple și gata. Ca orice lucru din viață care se întâmplă”, a mai zis ea pentru sursa citată.

Cele patru fetițe ale Laurei și ale lui Cosmin Curticăpean așteaptă cu nerăbdare ca surioara lor să vină pe lume.

„Da, îți dai seama! (n.r. – surioarele sunt nerăbdătoare) Încontinuu mă întreabă: Dar când vine, când vine surioara mică? Și le zic că probabil la final de săptămână, mă gândesc eu așa. Ar cam fi cazul să vină, că e destul de măricică, are deja peste 4 kilograme”, ne-a mai spus Laura Cosoi.

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