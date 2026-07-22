Întrebat ce i-a ajutat să reziste împreună, într-o lume în care multe relații se consumă repede, Dragoș Bucur nu a vrut să dezbată prea mult acest subiect.

„Evit să vorbesc despre astfel de subiecte, dar ca să ofer totuși un răspuns succint, aș spune că amândoi am dorit de fiecare dată să trecem peste problemele care au apărut în viața noastră și tot amândoi am ales să ne sfătuim în legătură cu orice decizie care impacta familia, fie că ținea de carieră, bani sau subiecte personale”, a declarat Dragoș Bucur pentru revista VIVA!

În urmă cu mai mulți ani, Dana Nălbaru a renunțat la muzică și a decis să se dedice total familiei și altor proiecte personale. Întrebat dacă soția lui a luat decizia corectă, Dragoș Bucur a răspuns sincer.

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„Vorbeam mai devreme despre decizii personale și ce ne împlinește pe fiecare. Ei bine, aceleași idei se aplică și aici, pentru Dana, acesta a fost drumul corect, cel firesc, s-a raportat așa cum a simțit la viață și la ce e important în viața ei. Din perspectiva societății de astăzi poate părea curaj să renunți la carieră, dar Dana a fost cât de sus se putea în domeniul muzical, a avut succes, bani și faimă, sincer să fiu, nu știu ce putea dovedi în plus…

A ales echilibrul oferit de familie și credință. Nu vreau să dau în nimeni cu ceea ce spun, dar mă îndoiesc teribil că poți fi împlinit și fericit la 50-60 de ani, dacă ești un om cu succes în carieră și cu milioane în cont, însă atunci când ajungi acasă, patul e gol sau persoana din pat e în fiecare noapte alta, copiii – dacă îi ai – au crescut fără tine, iar tu ai pe pereți doar poze cu tine”, a mai declarat Dragoș Bucur.

După 20 de ani petrecuți împreună, Dragoș Bucur încă este surprins de soția lui și recunoaște că și el reușește să o surprindă de multe ori. De altfel, acesta recunoaște că nu și-ar imagina viața fără Dana.

„Dana mă surprinde mereu, partea bună este că și eu reușesc să o surprind! Avem o viață care se schimbă constant, și asta ne ține în priză… Gândește-te că la aproape 50 de ani, noi ne-am transformat în niște țărani și am învățat să facem lucruri la care nu ne-am fi gândit niciodată. O iubesc pe Dana, nu îmi pot închipui viața fără ea și nu știu cum aș fi evoluat dacă nu ne cunoșteam (sincer să fiu, îmi e și teamă să mă gândesc). Am senzația că trăim într-un fel de simbioză, suntem un fel de Venom și Eddie Brock, doar că schimbăm constant rolurile!”, a mai adăugat actorul.

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