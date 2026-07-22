Kaylee Hottle, actrița care a interpretat personajul Jia în filmele „Godzilla vs Kong” și „Godzilla x Kong: The New Empire”, a murit la vârsta de 18 ani. Vestea a fost confirmată de tatăl său, Joshua Hottle, care a explicat că tânăra și-a pierdut viața în urma unui accident rutier petrecut în statul american Maryland.

Kaylee Hottle, actrița din „Godzilla vs. Kong”, a murit la doar 18 ani FOTO: ProfimediaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

Kaylee Hottle a murit la doar 18 ani

Este doliu în lumea cinematografiei după moartea actriței Kaylee Hottle. Tânăra, cunoscută publicului pentru rolul Jia din filmele „Godzilla vs Kong” și „Godzilla x Kong: The New Empire”, s-a stins din viață la doar 18 ani.

Vestea tragică a fost confirmată de tatăl său, Joshua Hottle, care a oferit detalii despre circumstanțele în care s-a produs tragedia. Potrivit declarațiilor făcute pentru publicația TMZ, Kaylee Hottle a murit în urma unui accident de mașină produs marți dimineață, în statul Maryland.

Tatăl actriței a explicat ce s-a întâmplat

Joshua Hottle a anunțat și pe rețelele de socializare moartea fiicei sale. Într-o transmisiune live realizată în limbajul semnelor, acesta a explicat că a fost nevoit să călătorească din Texas pentru a recupera trupul neînsuflețit al tinerei. Tatăl actriței a precizat că accidentul rutier a fost unul grav. Acesta a fost contactat de autorități și informat că fiica sa și-a pierdut viața în drum spre spital.

Kaylee Hottle provenea dintr-o familie cu deficiențe de auz. Atât ea, cât și părinții săi erau persoane surde, iar, potrivit publicației The Houston Chronicle, patru generații din familia lui Joshua Hottle au făcut parte din comunitatea persoanelor cu deficiențe de auz.

Și-a început cariera încă din copilărie

Kaylee Hottle a intrat în atenția publicului încă de la o vârstă fragedă. În anul 2017, aceasta a apărut într-o reclamă pentru aplicația ASL Convo, destinată interpretării Limbii Semnelor Americane. Ulterior, producătorii francizei „Godzilla” au considerat că tânăra se potrivește descrierii personajului Jia, o fetiță orfană care dezvoltă o legătură specială cu King Kong prin intermediul limbajului semnelor.

Rolul i-a adus notorietate odată cu lansarea filmului „Godzilla vs Kong”, în 2021.

A jucat alături de actori cunoscuți la Hollywood

În „Godzilla vs Kong”, Kaylee Hottle a împărțit platoul de filmare cu Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry, Eiza González și Rebecca Hall. Personajul interpretat de actriță, Jia, este fiica adoptivă a doctorului Ilene Andrews, interpretat de Rebecca Hall. În poveste, dr. Andrews o adoptă pe Jia după ce o întâlnește pe Skull Island.

Succesul filmului a făcut ca personajul să revină și în producția „Godzilla x Kong: The New Empire”, lansată în 2024. Rebecca Hall, Brian Tyree Henry și Kaylee Hottle și-au reluat rolurile în continuarea francizei.

Mesajul transmis de școala pe care o urma

Kaylee Hottle era elevă în ultimul an la Școala pentru Surzi din Texas. După anunțul decesului, instituția a transmis un mesaj în memoria tinerei și a făcut apel la respectarea intimității familiei.

„Cu profundă tristețe împărtășim vestea sfâșietoare că una dintre elevele noastre în ultimul an de la TSD, Kaylee Hottle, a decedat tragic ieri într-un accident de mașină în Frederick, Maryland.

Inimile noastre sunt alături de familia, prietenii, colegii de clasă ai lui Kaylee și de toți cei care au cunoscut-o și au iubit-o în aceste momente incredibil de dificile. În acest moment, avem informații foarte limitate și rugăm pe toată lumea să respecte intimitatea familiei lui Kaylee și să se abțină de la a împărtăși sau a specula cu privire la circumstanțele accidentului”, se arată în comunicatul școlii, transmis pe Facebook.

Kaylee Hottle a devenit cunoscută prin rolul Jia

Deși avea doar 18 ani, Kaylee Hottle reușise deja să își construiască un nume în industria cinematografică. Interpretarea personajului Jia din cele două filme ale francizei „Godzilla” a făcut-o cunoscută publicului din întreaga lume.

Moartea sa a provocat numeroase reacții în rândul celor care au urmărit filmele în care a jucat, dar și în comunitatea persoanelor cu deficiențe de auz, din care făcea parte alături de familia sa.

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