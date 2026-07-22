Mesajul transmis de Noja Paladia

Născută la 20 iulie 1915, supercentenara a fost vizitată de primarul municipiului Cugir, Adrian Teban, și de Diana Dobrean, directoarea Centrului Cultural „Valentin Uritescu”, care i-au oferit o diplomă de apreciere, un buchet de flori și un sprijin financiar simbolic, în semn de respect pentru impresionanta sa longevitate.

În timpul vizitei, Noja Paladia a avut un mesaj simplu, dar emoționant, pentru edilul orașului: „Dacă va vrea Dumnezeu, ne vedem și anul viitor!”

Cuvintele sale au fost publicate de Primăria Cugir pe pagina oficială de Facebook, alături de mesajul de felicitare transmis de autoritățile locale.

Paladia Noja (94 de ani; aproape 95 de ani) pe 16 iulie 2010.
Paladia Noja (94 de ani; aproape 95 de ani) pe 16 iulie 2010. Foto: GRG

Recunoscută oficial drept supercentenară

Potrivit informațiilor publicate de Primăria Cugir, statutul de supercentenară al Paladiei Noja a fost validat oficial de Gerontology Research Group (GRG) la 16 aprilie 2026, după verificarea documentelor demografice.

Conform autorităților locale, aceasta ocupă locul 124 în clasamentul mondial al celor mai longevive persoane în viață, este cea mai vârstnică persoană din regiunea Balcanilor, statut dobândit în ianuarie 2026, și a devenit prima femeie supercentenară din istoria documentată a României, fiind și cea mai vârstnică femeie care a trăit vreodată în țara noastră.

Paladia Noja la 108-a aniversare în 2023.
Paladia Noja la 108-a aniversare în 2023. Foto: GRG

Aproape de un nou record în istoria României

La cei 111 ani împliniți, Noja Paladia se apropie de un nou record național de longevitate.

Recordul este deținut în prezent de veteranul celui de-Al Doilea Război Mondial Ilie Ciocan, care a murit la 27 mai 2026, la vârsta de 112 ani și 351 de zile.

Dacă Noja Paladia va depăși această vârstă, ea va deveni oficial cea mai longevivă persoană din istoria documentată a României.

Patru generații într-o singură poveste de viață

Viața Paladiei Noja se întinde pe mai bine de un secol și leagă patru generații ale aceleiași familii.

Autoritățile din Cugir spun că, de la anul nașterii sale, 1915, până la nașterea stră-strănepoților săi, în 2015, povestea familiei acoperă un interval de 100 de ani.

În prezent, supercentenara locuiește în propria casă și este îngrijită de fiica sa, în vârstă de 76 de ani, cu sprijinul întregii familii.

Paladia Noja (în vârstă de 97 de ani; aproape 98 de ani) și fiica sa, Maria Noja, pe 19 iulie 2013.
Paladia Noja (în vârstă de 97 de ani; aproape 98 de ani) și fiica sa, Maria Noja, pe 19 iulie 2013. Foto: GRG

„Doamna Paladia se bucură de o îngrijire exemplară în propriul cămin. Fiica dânsei, în vârstă de 76 de ani, îi este alături zi și noapte, având grijă de ea în permanență. Întreaga familie extinsă se implică activ, cu devotament, pentru a-i asigura toate condițiile necesare unei bătrâneți liniștite.”, se arată în postare.

„Transmitem doamnei Noja Paladia cele mai calde felicitări, urări de sănătate deplină, liniște sufletească și întreaga noastră recunoștință! La mulți ani binecuvântați, doamna Noja Paladia!”, este mesajul transmis de autoritățile din Cugir.

Secretul primei supercentenare din istoria României

Noja Paladia s-a născut în anul 1915 ca Paladia Bâldea în Cugir, județul Alba, teritoriu deținut atunci de Austro-Ungaria. În copilărie, a lucrat la câmp, a îngrijit animale și și-a ajutat familia cu treburile zilnice. În tinerețe, a locuit trei ani în Timișoara cu doi dintre frații ei. A avut doi frați, mai mari, și două surori.

Paladia s-a căsătorit la vârsta de 19 ani cu Simion Noja, care a murit în 1989, la 81 de ani, și a avut patru copii: fiii Constantin Noja (1940), Ioan Noja (1943–2016) și Petru Noja (1945), și o fiică Maria Noja (1950), cea care o îngrijește astăzi.

Paladia Noja (18 ani) și soțul ei Simion Noja (26 de ani) în aprilie 1935.
Paladia Noja (18 ani) și soțul ei Simion Noja (26 de ani) în aprilie 1935. Foto: GRG

Deși nu a fost angajată oficial, Noja Paladia a învățat croitorie și a cusut haine pentru copii, dar și pentru crescătorii de oi din zonă, care îi ofereau diverse produse la schimb. Familia a avut și o grădină mare unde a cultivat legume, cereale și pomi fructiferi.

Paladia a folosit mașina de cusut până la vârsta de 100 de ani și a ieșit în grădină să lucreze tot până la aceeași vârstă.

Paladia Noja la împlinirea a 100 de ani alături de fiica sa, Maria Noja, în 2015.
Paladia Noja la împlinirea a 100 de ani alături de fiica sa, Maria Noja, în 2015. Foto: GRG

Paladia nu a fumat niciodată, nu a băut alcool și a mâncat cu moderație: „ Dieta ei se baza în întregime pe alimente tradiționale cultivate în propria grădină. A crescut mâncând mese gătite acasă, legume proaspete și produse lactate, fără a face niciodată excese.”, potrivit GRG.

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