Cercetarea condusă de Rozanna Kruger a evidențiat diferențe metabolice între cronotipuri (ceasul intern biologic, cel care îți dictează înclinația genetică de a te trezi, a adormi și a fi productiv la anumite ore.”.

„Bufnițele” au un IMC mediu (Indice de Masă Corporală, în engleză, Body Mass Index) de 31,4, glicemie mai slabă și trigliceride crescute față de „ciocârliile”, al căror IMC mediu este de 26,1 Rezultatele arată că „bufnițele” consumă 25% din calorii seara, față de 11% la „ciocârlii”.

Metabolismul este mai eficient dimineața, iar mesele nocturne favorizează stocarea grăsimilor, crescând riscul cardiovascular.

Un studiu amplu realizat în Noua Zeelandă asupra a 287 de femei sănătoase cu vârste cuprinse între 18 și 45 de ani a demonstrat că obiceiurile alimentare și momentul zilei influențează semnificativ sănătatea metabolică.

Persoanele cu cronotip nocturn („bufnițele”) tind să câștige mai multă greutate decât cele cu cronotip matinal („ciocârliile”), chiar dacă mănâncă un număr similar de calorii.

Diferențe semnificative în distribuția caloriilor

Rezultatele arată că „ciocârliile” consumă aproximativ 15% din energia zilnică înainte de ora 10.00 dimineața, în timp ce „bufnițele” se limitează la doar 9%.

Acest deficit este compensat seara, după ora 20.00, când persoanele nocturne consumă 25% din totalul caloric, în special carbohidrați și grăsimi.

În contrast, cei activi dimineața consumă doar 11% din energie în același interval.

Impactul asupra sănătății

Studiul condus de profesorul Rozanna Kruger de la Universitatea Griffith (Australia) a identificat diferențe clare în sănătatea metabolică.

Indicele de masă corporală (IMC) al „bufnițelor” a fost de 31,4, comparativ cu 26,1 pentru „ciocârlii”. Mai mult, femeile cu obiceiuri nocturne au prezentat niveluri mai ridicate de insulină în repaus alimentar, trigliceride crescute și valori mai slabe ale glicemiei pe termen lung.

Totodată, nivelul colesterolului „bun” a fost semnificativ mai scăzut, ceea ce indică riscuri crescute pentru sănătatea cardiovasculară.

Explicația biologică

Conform studiului, organismul este mai eficient în procesarea alimentelor dimineața, când insulina funcționează la capacitate maximă.

Consumul de alimente seara, în apropierea orelor de somn, determină corpul să stocheze energia sub formă de grăsimi, în loc să o utilizeze.

Soluții propuse

Profesorul Kruger subliniază că momentul mesei este la fel de important ca și conținutul farfuriei. Renunțarea la micul dejun declanșează un apetit crescut seara, ceea ce duce la consumul excesiv de alimente dense caloric.

Adăugarea unor porții mai mari dimineața și reducerea gustărilor nocturne pot îmbunătăți sănătatea metabolică, fără a fi nevoie de reducerea caloriilor totale.

Cercetătoare subliniază importanța adaptării obiceiurilor alimentare la ritmurile biologice pentru a preveni problemele de sănătate asociate cu obezitatea.

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