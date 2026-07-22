Capitala, sub cod portocaliu de furtuni. A fost emis Ro-Alert

Un cod portocaliu este valabil în municipiul București în intervalul 07:55 – 08:30. Potrivit ANM, se vor semnala averse torențiale care vor acumula între 25 și 40 l/mp, însoțite de frecvente descărcări electrice.

Autoritățile au emis și mesaj RO-Alert.

Cod galben în zona montană a județului Gorj

În intervalul 07:50 – 09:00, zona de munte a județului Gorj, respectiv localitatea Padeș, se află sub cod galben. Meteorologii anunță averse torențiale cu acumulări de 15–25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50–70 km/h și grindină de mici dimensiuni, de 1–2 cm.

Cod portocaliu în șase localități din județul Olt

În județul Olt, avertizarea cod portocaliu este valabilă în intervalul 07:40 – 08:40 pentru localitățile: Radomirești, Dăneasa, Stoicănești, Mihăești, Văleni și Seaca.

ANM avertizează că în aceste zone vor fi averse torențiale cu acumulări de 25–40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 70–90 km/h, precum și grindină de dimensiuni medii, între 2 și 4 cm.

Cod portocaliu pentru localități din Giurgiu și Teleorman

O altă avertizare cod portocaliu este în vigoare în intervalul 07:15 – 08:10 și vizează:

Județul Giurgiu: Roata de Jos, Vânătorii Mici, Crevedia Mare, Bucșani și Mârșa.

Roata de Jos, Vânătorii Mici, Crevedia Mare, Bucșani și Mârșa. Județul Teleorman: Blejești, Poeni, Gratia, Siliștea, Cosmești, Scurtu Mare, Sârbeni și Purani.

În aceste localități sunt prognozate averse torențiale cu cantități de apă de 25–40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 70–90 km/h, precum și grindină de dimensiuni medii, de 2–4 cm.

Meteorologii recomandă populației să urmărească actualizările oficiale și să evite deplasările în zonele afectate pe durata manifestării fenomenelor de vreme severă.

Reamintim că o furtună puternică a provocat duminică după-amiază o viitură în Bușteni, inundând DN1 și mai multe străzi, inclusiv strada Telecabinei, unde au fost raportate pagube semnificative. O femeie a fost luată de ape la intrare în oraș și zeci de mașini au fost surprinse de viitură pe drumurile din localitate. De asemenea, Drumul Național 1 a fost blocat, luni după-amiază, în zona Comarnic–Nistorești, din cauza apei acumulate pe carosabil în urma ploilor torențiale. Circulaţia a fost restricţionată pe sensul Ploieşti-Braşov, între kilometrii 99 şi 100, în localitatea Nistoreşti şi la km 107 în oraşul Comarnic.

Marți dimineață, Administrația Națională de Meteorologie a emis trei noi avertizări meteo de furtuni cu grindină. Vezi harta zonelor vizate de codurile galben și portocaliu de vreme extremă.

Știre în curs de actualizare

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE