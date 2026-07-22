La Filipeștii de Târg, pe strada Republicii, intervin pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Băicoi, iar pe strada Gării, în Filipeștii de Pădure, acționează pompieri ai ISU Dâmbovița – Detașamentul Moreni, pentru a sprijini echipele din Prahova. În Păulești, pe strada Gențianei, se află pompierii Detașamentului 1 Ploiești. Situații similare sunt raportate și în Blejoi, pe strada Nicolae Iorga, unde intervin pompierii Gărzii de Intervenție Urlați, precum și în satul Valea Popii, comuna Valea Călugărească, unde au fost mobilizați pompierii Detașamentului 2 Ploiești.

Conform ISU Prahova, zece echipaje, inclusiv unul din județul Dâmbovița, acționează cu motopompe pentru evacuarea apei acumulate. „Până în acest moment, nu au existat persoane sau animale surprinse de acumulările de apă, situații în care să se impună evacuarea acestora”, a transmis instituția.

Județul Prahova se află sub avertizare de Cod portocaliu de ploi torențiale până la ora 9.00 și Cod roșu hidrologic până la ora 12.00. Mesaje de tip RO-Alert au fost trimise populației pentru a preveni eventualele pericole.

Reamintim că o furtună puternică a provocat duminică după-amiază o viitură în Bușteni, inundând DN1 și mai multe străzi, inclusiv strada Telecabinei, unde au fost raportate pagube semnificative. O femeie a fost luată de ape la intrare în oraș și zeci de mașini au fost surprinse de viitură pe drumurile din localitate. De asemenea, Drumul Național 1 a fost blocat, luni după-amiază, în zona Comarnic–Nistorești, din cauza apei acumulate pe carosabil în urma ploilor torențiale. Circulaţia a fost restricţionată pe sensul Ploieşti-Braşov, între kilometrii 99 şi 100, în localitatea Nistoreşti şi la km 107 în oraşul Comarnic.

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