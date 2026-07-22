Insula se află într-o arie protejată Natura 2000

Cei care și-au dorit vreodată să dețină o insulă au acum această posibilitate. Insula Île de Houx, aflată pe râul Meuse, în apropierea orașului Dinant, în provincia Namur din Belgia, a fost scoasă la vânzare cu un preț minim de 95.000 de euro. Situată la sud de Bruxelles, insula poate fi accesată în aproximativ o oră și jumătate cu mașina din Aachen sau din regiunea Eifel, aflată în vestul Germaniei.

Deși interesul cumpărătorilor este ridicat, proprietatea vine cu o restricție importantă. Insula se află într-o zonă protejată Natura 2000, rețeaua europeană destinată conservării habitatelor și speciilor de interes comunitar. Din acest motiv, pe teren nu pot fi construite locuințe, case de vacanță sau hoteluri. De asemenea, nu este permisă stabilirea unui domiciliu și nici închirierea în scop turistic.

Agentul imobiliar Véronique Meyfroidt, de la agenția VM Immobilier, a declarat pentru BILD: „Am primit deja mai multe oferte care depășesc prețul de vânzare solicitat”, a declarat Véronique Meyfroidt, de la agenția VM Immobilier, pentru Bild.

Potrivit publicației regionale belgiene LAvenir, o persoană fizică vinde aproximativ patru hectare din suprafața totală a insulei, de circa 4,9 hectare. Restul terenului aparține Regiunii Valonia. Interesul pentru proprietate este foarte mare. Conform agentului imobiliar, au fost deja trimise aproximativ 100 de e-mailuri către persoane interesate.

Ce este permis pe insulă

Deși construcțiile rezidențiale sunt interzise, anumite amenajări ușoare ar putea fi aprobate.

„O construcție ușoară, integrată în natură, cum ar fi o colibă pentru pescuit sau un observator pentru păsări, ar putea fi autorizată cu acordul autorităților de urbanism”, a declarat Véronique Meyfroid.

Insula nu este legată de mal printr-un pod, însă accesul este posibil prin intermediul unei ecluze prevăzute cu o trecere pietonală. Proprietatea este prezentată drept un loc liniștit, potrivit pentru observarea florei și faunei sau pentru cei care doresc să se retragă departe de agitația cotidiană.

Recent, o insulă artificială din Danemarca, ce a fost construită ca fortăreață maritimă înainte de Primul Război Mondial și dotată astăzi cu port de iahturi, restaurant și spații de cazare, a fost scoasă la vânzare pentru aproximativ 10 milioane de euro. Insula, care are o suprafață totală de 30.713 metri pătrați, iar clădirile existente însumează 9.900 de metri pătrați, dispune de propriile instalații de apă și electricitate.

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