Studiul HUNT, desfășurat în Norvegia pe o perioadă de patru decenii, a analizat datele a peste 100.000 de participanți pentru a înțelege legătura dintre activitatea fizică și consumul de alcool. Concluzia principală: sedentarismul este mai periculos decât consumul moderat de alcool, potrivit cercetătorilor.

Dacă ai de ales între reducerea consumului de alcool sau creșterea nivelului de activitate fizică, ce decizie ar fi mai benefică pentru sănătatea ta pe termen lung? Studiul HUNT, desfășurat pe parcursul a patru decenii, oferă un răspuns surprinzător.

Realizată în Norvegia, cercetarea a analizat date de la peste 100.000 de participanți, concentrându-se pe legătura dintre fitness și consumul de alcool.

Conform concluziilor, persoanele cu cel mai scăzut nivel de condiție fizică au un risc semnificativ mai mare de mortalitate, indiferent de cantitatea de alcool consumată.

„Studiul HUNT arată că a fi sedentar este mai periculos decât consumul moderat de alcool”, a spus Jordan Weiss, profesor la NYU.

Activitatea fizică nu doar că reduce riscurile asociate alcoolului, dar le și atenuează pe cele cardiovasculare.

Totuși, fitnessul nu poate elimina complet riscurile de cancer legate de consumul de alcool, subliniază Dr. Weiss: „Mecanismele sunt diferite, iar condiția fizică nu poate oferi protecție totală”.

Javaid Nauman, cercetător principal al studiului, a afirmat că „îmbunătățirea condiției fizice este cea mai eficientă metodă de contracarare a impactului negativ al alcoolului”.

În plus, efectele benefice ale exercițiilor fizice se diminuează odată ce se atinge un nivel de fitness moderat, iar performanța de elită nu oferă avantaje suplimentare semnificative.

Așa cum subliniază Dr. Weiss, „îmbunătățirea condiției fizice este cea mai bună investiție în sănătatea ta”.

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