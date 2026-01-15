Incidentul de la fabrica Ford

În timpul turului fabricii Ford F-150, Donald Trump a fost filmat în timp ce spunea de două ori „la naiba cu tine” și ridica degetul mijlociu către un angajat care îi striga de la etajul superior al fabricii. În fundal, se poate auzi un bărbat strigând „protector pedofil”, o aparentă referire la gestionarea de către administrația Trump a investigației asupra lui Jeffrey Epstein.

Cheung a confirmat autenticitatea incidentului, declarând că „un nebun țipa și înjura într-un acces de furie, iar președintele a dat un răspuns adecvat și lipsit de ambiguitate”.

Reacția angajaților și a sindicatului

TJ Sabula, un muncitor în vârstă de 40 de ani, a recunoscut că el a fost cel care a strigat la Trump. În urma incidentului, Sabula a fost suspendat de la locul de muncă, în așteptarea unei anchete. „Nu regret că l-am denunțat”, a declarat acesta. Totuși, muncitorul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la viitorul său profesional, considerând că a fost „ținta unor represalii politice” pentru că „l-a făcut de râs pe Trump în fața colegilor săi”.

Sabula a explicat că se afla la aproximativ 18 metri de președinte și că acesta l-a auzit „foarte, foarte, foarte clar”. Criticile sale vizau modul în care administrația Trump a gestionat cazul Epstein.

800.000 de dolari adunați în doar câteva ore pentru muncitorul care l-a înfruntat pe Trump

În sprijinul angajatului, a fost lansată o strângere de fonduri online, care a acumulat peste 800.000 de dolari în doar câteva ore. Inițiatorii campaniei au precizat că banii vor fi folosiți pentru a-l ajuta pe Sabula să-și plătească facturile în urma suspendării. Laura Dickerson, vicepreședintă a United Auto Workers, a promis că sindicatul va asigura protejarea drepturilor lui Sabula și respectarea clauzelor contractuale.

„Angajații nu ar trebui să fie niciodată supuși unui limbaj sau unui comportament vulgar din partea nimănui – inclusiv a președintelui Statelor Unite”, a subliniat Dickerson într-un comunicat de presă.

Un gest controversat, reacții politice și ecouri din dosarul Jeffrey Epstein

Vizita președintelui la fabrica Ford a inclus și un discurs susținut la Detroit Economic Club, iar în alte momente ale turului, Trump a fost primit cu aplauze și a pozat pentru selfie-uri cu unii dintre angajați. Totuși, incidentul cu TJ Sabula a atras critici din partea democraților și a unor foști susținători ai președintelui, care au condamnat reacția sa considerată neadecvată.

WATCH: Trump shows his middle finger and appears to say "fuck you" after Ford worker yells "pedophile protector" - TMZ pic.twitter.com/aFsDmrvkr7 — BNO News (@BNONews) January 13, 2026

Cazul a readus în atenție controversa din jurul legăturilor lui Trump cu Jeffrey Epstein, infractor sexual decedat în 2019. Deși Trump a rupt legăturile cu Epstein la începutul anilor 2000, el a fost criticat pentru poziția sa față de investigațiile federale privind cazurile de abuz ale acestuia, pe care le-a catalogat drept o „farsă”. Deși nu a fost acuzat de implicare în activitățile ilegale ale lui Epstein, Trump a stârnit dezbatere refuzând inițial publicarea dosarelor legate de caz.

Jeffrey Epstein, un finanțist căzut în dizgrație, a murit în 2019 într-o închisoare din New York, după ce s-a sinucis în celulă. Cazul său a generat numeroase teorii ale conspirației, iar susținătorii lui Trump consideră că guvernul ascunde legăturile acestuia cu figuri influente.

Donald Trump a semnat o lege prin care obligă Departamentul de Justiție să facă public dosarul Epstein. Ministerul Justiție din SUA are la dispoziție o lună pentru a pune la dispoziție toate documentele, însă nu este clar câte detalii vor fi dezvăluite.

