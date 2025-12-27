Potrivit unui anunţ al companiei citat de News.ro, alimentarea cu apă a fost oprită începând cu ora 09.30, iar remedierea problemei ar putea dura până la 48 de ore.

„Din cauza unei avarii apărute pe aducţiune, astăzi, 27 decembrie, începând cu ora 09.30, am fost nevoiţi să oprim alimentarea cu apă potabilă pentru aproximativ 48 de ore din sursa N.H. Movila Vulpii pe F1 N.H. Movila Vulpii – N.H. Teleajen (cămin Giratoriul Suspendat – N.H. Teleajen)», se arată în comunicatul ESZ Prahova. Reprezentanţii companiei au precizat că «specialiştii companiei fac tot posibilul să remedieze cât mai rapid această avarie”.

„Menţionăm că această oprire nu este generată de HIDRO PRAHOVA S.A., ci de avaria apărută pe infrastructura furnizorului ESZ Prahova”, a transmis Hidro Prahova.

ESZ Prahova nu informează care este numărul consumatorilor afectaţi de avarie, şi nici localităţile pentru care conducta avariată asigură alimentarea.

Compania Hidro Prahova, furnizorul care preia apa de la ESZ şi o distribuie consumatorilor finali, anunţă că afectaţi sunt abonaţii din satul Ţânţăreni şi parţial din Ploieştiori – cartierul Roua şi cartierul Irish, din comuna Blejoi.

Numele companiei ESZ este legat de scandalul sistării furnizării apei potabile care a afectat timp de două săptămâni peste 107.000 de oameni din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, în contextul problemelor apărute la barajul Paltinu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE