Scrisorile de concediere, trimite pe WhatsApp

Șapte angajați ai unei fabrici de sticlă din Brescia, Italia, au aflat că au fost concediați printr-un mesaj primit pe WhatsApp, la o zi după ce își desfășuraseră activitatea în mod obișnuit.

Este vorba despre compania Maccarinelli, o firmă cunoscută din zonă, și, potrivit organizațiilor sindicale, notificarea privind încetarea activității a fost transmisă direct pe telefon, fără o discuție prealabilă cu angajații sau cu reprezentanții acestora. „E ireal. Am terminat lucrul la ora 18:00, și apoi, dimineața, am fost concediat. Nu ne așteptam la asta”, a mărturisit un angajat.

Miercuri, 11 martie, muncitorii ar fi primit inițial informația că vor avea o zi liberă, invocându-se o scădere a producției, iar, ulterior, au primit mesajul care conținea scrisorile de concediere, potrivit TG COM 24.

Câteva minute mai târziu, același mesaj a sosit prin e-mail și, joi, prin poștă, în plicuri. Ani de muncă, în unele cazuri chiar 25, s-au încheiat așa, cu un mesaj pe telefoane și instrucțiuni de a contacta avocatul companiei, pentru cei care vor să ceară o explicație.

Angajați cu zeci de ani vechime

Sindicatele susțin că, până în ziua precedentă, nu existau semnale privind o posibilă închidere a fabricii. Unii lucrători au solicitat chiar zile libere în luna mai, care le-au fost acordate.

Mai mult, compania ar fi vorbit despre continuitatea activității, inclusiv în contextul unui posibil transfer generațional. De asemenea, în cursul anului 2025 ar fi fost realizate investiții, iar în luna februarie nu ar fi fost activate măsuri de sprijin pentru angajați și nici nu ar fi fost inițiate proceduri de consultare sindicală.

„Vorbim despre oameni care au dedicat peste 25 de ani acestei fabrici. Astăzi sunt concediați printr-un mesaj pe telefon, fără măcar să fie priviți în ochi. Munca nu poate fi o variabilă care se oprește printr-un click”, a declarat Andrea Cassago, reprezentant al Uiltec Brescia.

„Nu e corect să ne dea afară fără preaviz”

Sindicatele cer acum clarificări privind motivele închiderii și anunță că analizează posibile demersuri legale și sindicale pentru a proteja drepturile angajaților afectați.

„Nu ne opunem închiderii”, explică unul dintre muncitorii concediați, „ci metodei. Avem copii, ipoteci, era suficient să știm. Suntem o mică afacere, șapte persoane, dar asta nu înseamnă că e corect să ne dea afară fără preaviz”. Pe lângă concedieri, lipsește și salariul din februarie, care trebuia plătit pe 12 martie. Potrivit Il Giorno, se pare că proprietarul i-a informat că sunt dispuși să plătească salariile din ultima lună în rate.

În urmă cu doar câteva zile, tot în Italia, o companie americană specializată în software pentru sectorul financiar, și-a concediat toți cei 37 de angajați de la filiala sa din Porto Margherita, lângă Veneția, înlocuindu-i cu inteligența artificială. Iar la sfârșitul lui 2025, 70 de angajați ai companiei Amom din regiunea Toscana, au fost concediați individual prin apel video, chiar pe 31 decembrie. Decizia a declanșat un conflict sindical și o reacție politică dură, Partidul Democrat anunțând o interpelare parlamentară.

