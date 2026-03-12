Angajați concediați și înlocuiți cu inteligența artificială

Compania americană InvestCloud a anunțat concedierea colectivă a tuturor angajaților de la filiala sa din Marghera, în apropiere de Veneția, decizie care va duce la închiderea singurului sediu al grupului din Italia, potrivit Rai News.

În total, 37 de persoane își vor pierde locurile de muncă, după ce compania a decis să își reorganizeze activitatea și să se bazeze mai mult pe sisteme integrate cu inteligență artificială.

„Modelul de afaceri nu mai e sustenabil”

Potrivit unei scrisori trimise pe 9 martie organizațiilor sindicale și instituțiilor locale, compania a explicat că vechiul model de lucru, bazat pe echipe distribuite în mai multe țări și adaptări locale, a devenit ineficient.

„Modelul de afaceri nu mai este sustenabil”, spune grupul InvestCloud.

Reprezentanții firmei susțin că acest sistem a dus la „dublări operaționale, economii de scară reduse și timpi de dezvoltare mai lungi”.

Prin urmare, grupul a decis un „realiniament structural”, care presupune concentrarea activității în câteva centre globale de excelență și accelerarea investițiilor în soluții bazate pe inteligență artificială.

Sindicatele cer intervenția autorităților

Scrisoarea de concediere a provocat șoc în rândul angajaților, care urmează să se întâlnească într-o adunare pentru a discuta situația.

Sindicatele din industrie avertizează că acest caz ar putea fi doar începutul unui fenomen mai amplu în sectorul IT și tehnologic.

„Aceasta este dovada practică a impactului puternic al tranziției tehnologice asupra muncii. Este clar că, atunci când avem de-a face cu bunuri și servicii intangibile, constrângerile de spațiu și timp dispar, și odată cu ele întregul sistem de protecții contractuale, de la costurile forței de muncă la salarii și protecții sociale”, afirmă Matteo Masiero de la Fim Cisl, care solicită intervenția unității regionale de criză. „Nu ne confruntăm doar cu o reorganizare corporativă, ci cu un caz emblematic care demonstrează că inteligența artificială nu este deloc neutră”, subliniază Daniele Giordiano și Michele Valentini de la CGIL Veneția.

Reprezentanții sindicatelor CGIL și FIOM au cerut organizarea unui dialog instituțional pentru a analiza impactul transformărilor tehnologice asupra locurilor de muncă.

„Nu este doar problema unei singure companii, ci a modelului de dezvoltare pe care vrem să îl construim pentru acest teritoriu și pentru întreaga țară”, au mai transmis reprezentanții sindicali.

Cifră de afaceri de aproape 10 milioane de euro

Potrivit la Repubblica, InvestCloud Italia este departe de a fi o companie falimentară.

Situațiile financiare din 2024 arată un profit net de 501.000 de euro și o cifră de afaceri de 9.941.000 de euro, o creștere semnificativă față de 2023 (cu 63%). Observatorii calificați estimează venituri pe angajat pe cap de locuitor de peste 248.000 de euro, un indicator excelent al productivității.

InvestCloud Italia creează software și platforme digitale pe care le pune la dispoziția băncilor și consultanților financiari.

La sfârșitul lui 2025, tot în Italia, 70 de angajați ai companiei Amom din regiunea Toscana, au fost concediați individual prin apel video, chiar pe 31 decembrie. Decizia a declanșat un conflict sindical și o reacție politică dură, Partidul Democrat anunțând o interpelare parlamentară.

Google: Automatizarea va afecta 300.000 de locuri de muncă în România

Inteligența artificială va duce la automatizarea a peste 300.000 de locuri de muncă din România și va aduce îmbunătățiri de productivitate pentru 4,2 milioane de joburi, arăta în 2024 un studiu realizat de Implement Consulting Group și comandat de către Google.

Spre deosebire de automatizările anterioare, cum ar fi roboții, inteligența artificială generativă are capacitatea de a spori productivitatea în sectorul de servicii.

În România, cele mai mari creșteri de productivitate sunt așteptate în serviciile de afaceri bazate pe cunoaștere și domeniul public, conform Google.

