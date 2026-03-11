Șomeri de la 1 aprilie 2026

Tensiunile au escaladat în contextul în care aproximativ 1.500 de salariați ai companiei, angajați cu contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, riscă să rămână fără loc de muncă începând cu 1 aprilie, chiar în pragul sărbătorilor pascale.

Mulți dintre acești lucrători activează în cadrul societății de mai bine de trei ani, contribuind direct la menținerea stabilității energetice a României.

Acuzațiile sindicaliștilor

Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA a reacționat ferm, atrăgând atenția că recurgerea la greva foamei de către angajați reflectă disperarea cauzată de un management defectuos al tranziției către energia verde.

Sindicaliștii consideră inacceptabil ca acești lucrători să fie abandonați fără alternative și fără garanții sociale.

Potrivit organizației, restructurarea sectorului trebuie să se bazeze pe conceptul de „tranziție justă”, care presupune:

Protejarea salariaților și a comunităților locale dependente de industria minieră și energetică.

Investiții reale în tehnologii noi, folosind fondurile europene deja disponibile.

Implementarea unor soluții tehnice de modernizare care să salveze locurile de muncă, condiționate doar de voința politică.

Apel urgent la dialog

CNS Cartel ALFA solicită Guvernului și conducerii Ministerului Energiei să deblocheze imediat situația printr-un dialog direct cu reprezentanții angajaților, pentru a identifica soluții viabile și a evita aprofundarea acestei crize sociale majore.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE