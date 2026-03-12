România și Ucraina au semnat un parteneriat privind producția comună de drone

Parteneriat militar între România și Ucraina

Unul dintre punctele-cheie ale acordului vizează producția comună de drone în România, un proiect menit să sprijine eforturile Ucrainei de apărare în contextul războiului în desfășurare.

„Am semnat azi o declarație de parteneriat strategic și este un moment important în relația noastră bilaterală. Nu trebuie să ne ascundem că istoric a existat neîncredere între țările noastre. Această neîncredere s-a evaporat în momentul începerii războiului în 2022. Astăzi, cele două țări își asumă încrederea reciprocă în ce pot să facă împreună”, a declarat Nicușor Dan.

În cadrul discuțiilor, liderii au abordat teme precum războiul din Ucraina, sprijinul militar oferit de România și rolul activ al țării în cadrul Uniunii Europene și NATO.

„Am reafirmat sprijinul nostru diplomatic în toate formatele pe care le putem exercita în UE și NATO pentru o poziție corectă și un sprijin pe care aceste organisme pot să îl aducă Ucrainei în război”, a adăugat Nicușor Dan.

Pe lângă componenta militară, parteneriatul include inițiative comune de dezvoltare a infrastructurii de conectivitate și proiecte energetice. Un alt document semnat joi prevede colaborarea în sectorul energetic, care să contribuie la consolidarea securității energetice a regiunii.

Acest acord strategic vine pe fondul unei relații bilaterale marcate de o încredere reînnoită, semnalată de cooperarea strânsă dintre cele două state de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina. România și Ucraina își asumă astfel o responsabilitate comună pentru stabilitatea Europei de Est.

Ucraina dă garanții că școlile cu predare în română vor continua să funcționeze

Liderul român a anunțat că Ucraina a oferit garanții pentru menținerea școlilor în limba română și respectarea drepturilor comunității românești.

„Am vorbit de minoritatea românească din Ucraina și de deschiderea pe care Ucraina o are, o va avea pentru minoritatea românească. Am primit garanții cu privire la continuarea funcționării școlilor în limba română și pentru toate celelalte drepturi ale minorității române în acord cu drepturile minorităților stabilite prin carte internaționale”, a declarat Nicușor Dan.

Volodimir Zelenski, vizită în România

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns joi într-o vizită oficială în România, unde s-a întâlnit cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu premierul Ilie Bolojan.

Administraţia Prezidenţială a subliniat într-un comunicat că „România a oferit, încă din primele zile, sprijin multidimensional Ucrainei şi contribuie în prezent la eforturile internaţionale pentru o pace justă şi durabilă, însoţită de garanţii de securitate solide pentru Ucraina”.

Conform informaţiilor, discuţiile dintre cei doi preşedinţi vor aborda mai multe teme esenţiale, printre care consolidarea relaţiilor bilaterale, intensificarea cooperării economice, proiecte transfrontaliere şi contribuţia României la reconstrucţia Ucrainei.

„Agenda discuţiilor dintre preşedintele României şi preşedintele Ucrainei va include teme care să faciliteze consolidarea unei relaţii bilaterale cuprinzătoare, constructive, orientate spre viitor”, se precizează în comunicat.

Un alt punct central al discuţiilor va fi situaţia din regiunea Mării Negre, extinderea Uniunii Europene şi relaţia transatlantică.

