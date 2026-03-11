Stankov Tankov Dobrev, unul dintre liderii industriei de combustibili din Bulgaria

Un rezervor de peste 2.600 de litri de GPL, îngropat ilegal în nisipul unei plaje din Năvodari, a declanșat o investigație amplă a autorităților din Constanța. Descoperirea, făcută pe 9 martie 2026, a dus la întocmirea unui dosar penal pentru montajul neautorizat al unei instalații sub presiune, conform articolului 22 din Legea 64/2008.

Responsabilă pentru această ilegalitate este firma City Gas SRL, controlată de Bulmarket GroupP SJC, o companie bulgară condusă de afaceristul Stankov Tankov Dobrev, potrivit Replica Online. Acesta are în portofoliu patru terminale pentru gaze și produse petroliere, două dintre ele situate în România, la Galați și Giurgiu, iar celelalte două în Bulgaria.

În plus, Bulmarket GroupP SJC deține vagoane-cisternă feroviare, camioane-cisternă pentru transportul gazului și o navă transportatoare de propan-butan. Grupul său importă gaz petrolier lichefiat (GPL) din Rusia, Kazahstan și România, distribuindu-l ulterior către clienți din Bulgaria și țările vecine.

Investigații pe tot litoralul românesc

Pentru a preveni alte incidente similare, autoritățile au demarat verificări pe toate sectoarele de plajă din România, începând din 10 martie. Echipe mixte formate din reprezentanți ai Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL), Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” și Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța coordonează activitatea din teren, cu scopul de a identifica și remedia eventuale situații similare.

Prefectul județului Constanța a dispus ca Primăria Năvodari și operatorul economic care administrează terasa din zona respectivă să ia măsuri pentru golirea și evacuarea rezervorului de gaz îngropat ilegal. Poliția orașului Năvodari a întocmit un dosar penal, cercetând faptele sub incidența legii.

Ulterior, echipele de intervenție au înlăturat pericolul.

Istoricul firmei City Gas SRL

City Gas SRL, firma implicată în acest incident, are o vechime de 20 de ani și se ocupă cu comerțul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși. Compania este controlată în proporție de 92,3% de Bulmarket GroupP SJC și 7,7% de Gas Terminal Giurgiu SRL, o firmă aflată tot în portofoliul lui Dobrev. În 2024, City Gas a raportat o cifră de afaceri impresionantă de 198,5 milioane de lei și un profit de 2,7 milioane de lei.

Terminalul din Galați, unul dintre cele mai importante active ale Bulmarket, este situat într-o zonă economică liberă, ceea ce contribuie la reducerea costurilor vamale.

Compania Bulmarket este unul dintre cei mai mari importatori de GPL din Bulgaria, având o infrastructură extinsă pentru manipularea și transportul gazului. Portul Bulmarket JSC, situat pe Dunăre, este echipat cu facilități pentru transbordarea gazului și stocarea de propan-butan și gaz natural.

În plus, grupul deține Bulmarket Rail Cargo EOOD, primul operator privat de transport feroviar de marfă din România, cu o cotă de piață de aproximativ 5%.

Cum a fost descoperit rezervorul ilegal de gaz de la Năvodari

Un rezervor de gaz îngropat ilegal a fost descoperit pe 9 martie 2026, pe plaja din Năvodari, în zona fostei terase Lujo, în timpul lucrărilor de pregătire pentru sezonul estival. Administrația Națională „Apele Române” (ANAR), prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea–Litoral (ABADL), a raportat incidentul și a luat măsuri imediate pentru securizarea perimetrului.

Un utilaj terasier a avariat accidental rezervorul subteran de gaz, îngropat în nisip fără autorizație. Imediat, echipele ABADL au restricționat accesul pe o rază de 100 de metri și au alertat autoritățile competente.

„Astfel de ilegalități nu vor fi tolerate. Vom continua să monitorizăm strict toate plajele pentru a preveni riscurile asupra cetățenilor”, a scris Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, într-o postare pe Facebook.