Tăieţei cu varză – un preparat gustos și accesibil

Tăiețeii cu varză reprezintă un fel de mâncare simplu, dar foarte îndrăgit, mai ales în bucătăria tradițională din Ardeal. Deși ingredientele sunt puține și accesibile, combinația dintre tăieței și varză călită creează un gust surprinzător de bun. Preparatul seamănă mult cu preparatul unguresc numit „kaposztas teszta”.

Prepararea începe prin tăierea verzei, de obicei fideluță. Varza se pune într-o tigaie sau într-o cratiță largă cu puțin ulei ori untură și se călește la foc potrivit. În timpul gătitului se adaugă sare și piper. Varza este amestecată și lăsată să se înmoaie treptat, până când devine fragedă și capătă o ușoară culoare aurie.

Separat, tăiețeii se fierb în apă cu sare. Se folosesc tăieței lați, adesea făcuți în casă din făină, ouă și puțină apă. După fierbere se scurg bine și se amestecă direct cu varza călită. Tăiețeii sunt lăsați câteva minute în tigaie împreună cu varza, pentru ca aromele să se combine mai bine.

Gustul preparatului este simplu, dar foarte plăcut. Varza gătită lent devine dulceagă în mod natural și ușor aromată, iar tăiețeii absorb o parte din gustul ei. Piperul adaugă o notă discretă de iuțeală, iar dacă se folosește boia, aceasta oferă o aromă ușor afumată și o culoare plăcută. Rezultatul este o mâncare echilibrată, reconfortantă și foarte sățioasă, fără să fie grea sau excesiv condimentată.

Din punct de vedere nutritiv, tăiețeii cu varză sunt o mâncare energizantă și destul de consistentă. Tăiețeii furnizează carbohidrați, principala sursă de energie pentru organism. Varza aduce fibre alimentare importante pentru digestie, precum și vitamine, în special vitamina C și vitamina K, plus diverse substanțe antioxidante. Chiar dacă prin gătire o parte dintre vitamine se reduc, varza rămâne o legumă valoroasă din punct de vedere nutritiv.

Află mai multe despre ce proprietăți și beneficii are varza.

Tăieţei cu varză – reţete

Tăiețeii cu varză se pot face cu carne sau de post, cu tăieței fără ou. Fie că facem tăieței de casă, fie că vrem varianta rapidă, cu tăieței din comerț.

Tăieței cu varză

Tăiței cu varză - Foto Shutterstock.com
Tăieței cu varză

Ingrediente:

  • 400 g tăieței lați
  • 700 g varză albă proaspătă
  • 1 ceapă medie
  • 4 linguri ulei
  • 1 linguriță sare sau după gust
  • 1/2 linguriță piper negru măcinat

Mod de preparare:

Varza se taie în sferturi, se îndepărtează cotorul tare din mijloc, apoi se toacă foarte subțire, fideluță. Cu cât este tăiată mai fin, cu atât se va găti mai uniform și va avea o textură mai plăcută în preparatul final.

Ceapa se curăță și se toacă mărunt. Într-o tigaie largă sau într-o cratiță cu fund gros se pun cele patru linguri de ulei și se încălzesc la foc mediu. Ceapa se adaugă prima și se călește aproximativ 3-4 minute, amestecând constant, până devine moale și ușor translucidă.

Peste ceapă se adaugă varza tocată. La început va părea multă, dar își va reduce rapid volumul. Se adaugă sarea și se amestecă bine. Vasul se lasă la foc moderat, iar varza se amestecă din când în când, timp de aproximativ 20-25 de minute. În acest interval se înmoaie treptat și începe să se rumenească ușor pe alocuri.

Între timp se pune la fiert o oală mare cu apă și puțină sare. Când apa clocotește, se adaugă tăițeii și se fierb conform timpului indicat. După fierbere se scurg bine într-o sită.

Tăițeii scurși se adaugă direct peste varza călită. Se presară piperul și se amestecă bine, astfel încât varza să se distribuie uniform printre tăiței. Preparatul se mai ține pe foc încă 2–3 minute, amestecând ușor, pentru ca aromele să se combine.

Tăieței cu varză și afumătură

Tăiței cu varză și afumătură - Foto Shutterstock.com
Tăieței cu varză și afumătură

Ingrediente:

  • 300 g tăieței
  • o varză albă mare
  • 200 g carne afumată (costiță, cârnați sau kaizer)
  • 1 ceapă mare
  • 3 linguri ulei
  • 1 linguriță boia dulce sau iute
  • piper, sare după gust

Mod de preparare:

Carnea afumată se taie mai întâi în cuburi mici sau fâșii subțiri. Se pune într-o tigaie încăpătoare, fără mult ulei la început, deoarece va lăsa propria grăsime. Se prăjește la foc moderat aproximativ 5-7 minute până când marginile devin ușor crocante.

Se adaugă apoi uleiul și ceapa tocată mărunt. Ceapa se gătește împreună cu carnea câteva minute, până devine moale și aromată. Este important ca focul să nu fie foarte mare, pentru a nu arde carnea sau ceapa.

Varza, tăiată fideluță, se adaugă treptat peste acest amestec. Se presară sare și piper și se amestecă bine pentru ca grăsimea aromată din tigaie să acopere varza. Preparatul se lasă la foc mediu aproximativ 25 de minute, amestecând periodic, până când varza se înmoaie complet.

Spre final se adaugă boiaua. Aceasta se presară peste varză și se amestecă imediat, astfel încât să se distribuie uniform și să dea culoare preparatului. Este important ca boiaua să nu fie adăugată prea devreme, deoarece se poate arde și deveni amară.

În paralel se fierb tăițeii în apă cu sare. După ce sunt scurși, se adaugă peste varza cu carne și se amestecă bine. Preparatul se mai ține câteva minute pe foc pentru a se integra aromele.

Tăieței cu varză de post

Ingrediente:

  • 400 g tăieței de post, fără ou
  • o varză albă mare
  • 1 ceapă mare
  • 1 morcov mic
  • 5 linguri ulei
  • sare și piper
  • o linguriță boia dulce (opțional)

Mod de preparare:

Ceapa se toacă mărunt, iar morcovul se rade pe răzătoarea mare. Într-o tigaie mare se pun cele cinci linguri de ulei și se încălzesc la foc mediu.

Ceapa și morcovul se adaugă în uleiul încins și se călesc împreună aproximativ 5 minute. Morcovul începe să se înmoaie și să elibereze o aromă ușor dulceagă, care completează foarte bine varza.

Varza se taie subțire și se adaugă în tigaie. Se presară sare și se amestecă bine. Pentru a ajuta procesul de gătire, se pot adăuga 2-3 linguri de apă, după care vasul se acoperă cu un capac pentru câteva minute. Aburul va înmuia mai repede varza.

După aproximativ 10 minute, capacul se îndepărtează, iar varza se gătește în continuare descoperită încă 10–15 minute, amestecând periodic. Spre final se adaugă piperul și, dacă se dorește, puțină boia dulce.

Tăiețeii de post se fierb separat în apă cu sare, se scurg bine și se adaugă peste varză. Preparatul se amestecă ușor și se mai ține câteva minute pe foc pentru a se omogeniza.

Tăieței cu varză și chimen

Ingrediente:

  • 400 g tăieței lați
  • 700 g varză albă
  • 1 ceapă
  • 3 linguri ulei
  • 1 linguriță semințe de chimen
  • 1 linguriță sare
  • ½ linguriță piper

Mod de preparare:

Se începe prin pregătirea verzei, care se taie subțire. Ceapa se toacă mărunt. Într-o tigaie încăpătoare se încălzește uleiul la foc mediu.

Mai întâi se adaugă semințele de chimen și se lasă aproximativ câteva secunde în uleiul cald. Acest pas ajută la eliberarea uleiurilor aromatice din semințe și intensifică gustul preparatului.

După aceea se adaugă ceapa și se gătește câteva minute până devine moale. Varza se adaugă peste ceapă și se amestecă bine pentru a se acoperi cu uleiul aromatizat cu chimen.

Se presară sarea și se lasă la gătit aproximativ 20-25 de minute, amestecând periodic. Varza trebuie să devină fragedă.

În paralel se fierb tăiețeii în apă cu sare. După scurgere, se adaugă peste varză și se amestecă bine. Piperul se adaugă la final, iar preparatul se mai ține 2-3 minute pe foc.

Cum să faci tăieței de casă

Cum să faci tăiței de casă - Foto Shutterstock.com
Cum să faci tăieței de casă
  • 300 de grame de făină
  • 3 ouă
  • o linguriță de sare.

Mod de preparare

Cerne făina, fă o adâncitură în mijloc, acolo unde vei adăuga ouăle și sarea. Amestecă toate ingredientele până când aluatul capătă o consistență omogenă. Continuă să amesteci până când aluatul pentru tăieței nu se mai lipește pe mâini.

Dacă este nevoie, mai adaugă, treptat, făină. După ce ai frământat aluatul, lasă-l deoparte pentru 30 de minute, să se odihnească. Întinde apoi aluatul pe un blat de lucru unde ai presărat făină și vei obține o foaie subțire de aluat.

Poți tăia tăiețeii cât de înguști sau lați vrei. Pentru a tăia tăiețeii de casă, poți împături foaia de aluat, să obții o rolă, și ulterior o tai în fâșii mai subțiri sau mai groase. Află mai multe despre cum se fac tăieței de casă.

Sursă foto – Shutterstock.com

